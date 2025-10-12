Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar PTN dengan Jurusan Teknik Sipil Terbaik sebagai Referensi SNBP 2026

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Minggu, 12 Oktober 2025 |13:05 WIB
Daftar PTN dengan Jurusan Teknik Sipil Terbaik sebagai Referensi SNBP 2026
Daftar PTN dengan Jurusan Teknik Sipil Terbaik sebagai Referensi SNBP 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bagi calon mahasiswa yang tengah mempersiapkan diri mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026, memilih perguruan tinggi dengan reputasi unggul menjadi langkah penting.

Berdasarkan data yang dibagikan akun @utbk_snbt, terdapat 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan program studi Teknik Sipil terbaik di Indonesia yang masuk dalam peringkat global dan Asia.

Daftar ini disusun berdasarkan peringkat universitas dunia tahun terakhir, mencakup posisi kampus di tingkat Asia dan global, sehingga dapat menjadi acuan bagi calon mahasiswa yang ingin berkarier di bidang teknik dan infrastruktur.

10 PTN dengan Program Studi Teknik Sipil Terunggul di Indonesia

1.    Institut Teknologi Bandung (ITB)
    Peringkat ke-146 se-Asia dan ke-515 dunia.

2.    Universitas Gadjah Mada (UGM)
    Peringkat ke-181 se-Asia dan ke-639 dunia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174593/kampus-qZlz_large.jpg
Daftar 5 PTN dengan Jurusan Hukum Terbaik Untuk Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173802/ptn-CcNA_large.jpg
Daftar 5 PTN dengan Jurusan Hukum Terbaik Untuk Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170909/kampus-lWHP_large.jpg
Daftar PTN Penerima Mahasiswa KIP Kuliah Terbanyak, Bisa Jadi Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/65/3156232/ptn-5AVb_large.jpg
Daftar PTN yang Masih Buka Jalur Mandiri Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144648/kampus-gl8d_large.jpg
10 PTN Buka Jalur Mandiri Tanpa Tes 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/65/3135625/ptkin_2025-OaNV_large.jpg
Pendaftaran UM PTKIN 2025 Dibuka hingga 28 Mei, Proses Seleksi Steril dari Joki
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement