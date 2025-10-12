Daftar PTN dengan Jurusan Teknik Sipil Terbaik sebagai Referensi SNBP 2026

JAKARTA – Bagi calon mahasiswa yang tengah mempersiapkan diri mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026, memilih perguruan tinggi dengan reputasi unggul menjadi langkah penting.

Berdasarkan data yang dibagikan akun @utbk_snbt, terdapat 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan program studi Teknik Sipil terbaik di Indonesia yang masuk dalam peringkat global dan Asia.

Daftar ini disusun berdasarkan peringkat universitas dunia tahun terakhir, mencakup posisi kampus di tingkat Asia dan global, sehingga dapat menjadi acuan bagi calon mahasiswa yang ingin berkarier di bidang teknik dan infrastruktur.

10 PTN dengan Program Studi Teknik Sipil Terunggul di Indonesia

1. Institut Teknologi Bandung (ITB)

Peringkat ke-146 se-Asia dan ke-515 dunia.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat ke-181 se-Asia dan ke-639 dunia.