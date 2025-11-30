Daftar Kampus dengan Jurusan Ilmu Gizi Terbaik di Indonesia

JAKARTA - Daftar kampus dengan jurusan ilmu gizi terbaik di Indonesia. Jurusan Ilmu Gizi mempelajari tentang pemahaman nutrisi dan asupan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Terlebih pembelajaran terhadap gaya hidup dan diet yang membutuhkan pola makan sehat.

Bidang Ilmu Gizi semakin diminati karena berperan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat. Lulusan program ini memiliki peluang karier luas mulai dari konsultan gizi, tenaga edukasi di industri pangan, pengelola pelayanan gizi, hingga bekerja pada lembaga pemerintah di sektor kesehatan atau pertanian.

Berikut enam perguruan tinggi yang dikenal memiliki program studi Ilmu Gizi terbaik di Tanah Air:

1. Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor

Program Ilmu Gizi di IPB berada di bawah Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia. Sebagai salah satu perintis pendidikan gizi di Indonesia sejak 1963, IPB menawarkan tiga jenjang studi: sarjana, magister, dan doktor, yang semuanya telah terakreditasi A.

IPB menargetkan lulusannya mampu menjadi ahli gizi profesional yang paham riset, kebijakan, serta penanganan masalah gizi masyarakat.

2. Universitas Indonesia (UI), Depok