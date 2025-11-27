Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |15:55 WIB
Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii
Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii (Foto: Instagram)
JAKARTA - Viral, kampus Oxford University dirujak netizen karena tak menyebut peneliti Indonesia di penemuan bunga langka Rafflesia Hasseltii. Oxford University tengah dihujani kritik publik Indonesia.

Unggahan resmi mereka soal penemuan Rafflesia hasseltii di Sumatera Barat tak mencantumkan satu pun nama peneliti lokal yang terlibat. Anies Baswedan pun turun tangan. Lewat komentar tajamnya, dia menegaskan: ilmuwan Indonesia bukan figuran.

Komentar Anies pun ramai disambut netizen. Banyak yang kecewa karena usaha yang dilakukan peneliti Indonesia tidak diakui. 

Padahal peneliti Oxford yang terjun langsung, Chris Thorogood, justru memberi kredit lengkap di akun pribadinya.

Untuk diketahui, Rafflesia hasseltii kembali ditemukan mekar di hutan Sumatra, tepatnya di kawasan Hiring Batang Sumi, Kecamatan Sumpur Kudus, Sijunjung, Sumatra Barat.

