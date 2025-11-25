Viral, Bocah SD Naik KRL Subuh-subuh dari Parung ke Klender demi Sekolah

JAKARTA – Viral! Bocah SD naik KRL subuh-subuh dari Parung ke Klender demi sekolah. Sebuah video memperlihatkan seorang siswa SD yang setiap hari berangkat sekolah sejak dini hari, membuat banyak warganet tersentuh.

Dalam video itu dijelaskan bahwa anak tersebut menaiki KRL pertama dari Stasiun Parung Panjang pukul 03.51 WIB, kemudian tiba di Tanah Abang sekitar 04.40 WIB untuk transit menuju Bekasi/Cikarang dengan jadwal kereta pukul 05.09 WIB.

Seorang pengguna TikTok yang mengaku sebagai gurunya menyampaikan bahwa bocah itu bernama Hafithar, murid SDN Klender 04 Pagi. Walaupun masih kecil dan sudah kehilangan ayah, ia tetap gigih menempuh perjalanan jauh pulang-pergi Tangerang–Jakarta demi tetap bisa bersekolah, demikian dilansir dari akun Instagram Jakarta.Point.

Sebelumnya, Hafithar tinggal dekat sekolah, namun harus pindah karena mengikuti ibunya yang kini bekerja di Tangerang. Sang guru sempat menyarankan agar Hafithar pindah ke sekolah yang lebih dekat, namun ia tetap ingin bertahan di sekolah lamanya.

Video ini pun viral dan mengundang banyak reaksi netizen. Banyak yang salut dengan perjuangan anak ini demi bisa sekolah.