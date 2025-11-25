Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral, Bocah SD Naik KRL Subuh-subuh dari Parung ke Klender demi Sekolah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |17:09 WIB
Viral, Bocah SD Naik KRL Subuh-subuh dari Parung ke Klender demi Sekolah
Viral, Bocah SD Naik KRL Subuh-subuh dari Parung ke Klender demi Sekolah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Viral! Bocah SD naik KRL subuh-subuh dari Parung ke Klender demi sekolah. Sebuah video memperlihatkan seorang siswa SD yang setiap hari berangkat sekolah sejak dini hari, membuat banyak warganet tersentuh.

Dalam video itu dijelaskan bahwa anak tersebut menaiki KRL pertama dari Stasiun Parung Panjang pukul 03.51 WIB, kemudian tiba di Tanah Abang sekitar 04.40 WIB untuk transit menuju Bekasi/Cikarang dengan jadwal kereta pukul 05.09 WIB.

Seorang pengguna TikTok yang mengaku sebagai gurunya menyampaikan bahwa bocah itu bernama Hafithar, murid SDN Klender 04 Pagi. Walaupun masih kecil dan sudah kehilangan ayah, ia tetap gigih menempuh perjalanan jauh pulang-pergi Tangerang–Jakarta demi tetap bisa bersekolah, demikian dilansir dari akun Instagram Jakarta.Point.

Sebelumnya, Hafithar tinggal dekat sekolah, namun harus pindah karena mengikuti ibunya yang kini bekerja di Tangerang. Sang guru sempat menyarankan agar Hafithar pindah ke sekolah yang lebih dekat, namun ia tetap ingin bertahan di sekolah lamanya.

Video ini pun viral dan mengundang banyak reaksi netizen. Banyak yang salut dengan perjuangan anak ini demi bisa sekolah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KRL SD Sekolah Anak Sekolah Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184331/viral-3Gcf_large.jpg
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183929/mahasiswa_unpam-MATh_large.jpg
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183591/viral-lZ5a_large.jpg
Viral! Siswi SMP di Malang Jadi Korban Perundungan oleh 3 Temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182892/viral-z5LP_large.jpg
Momen Menegangkan Guru dan Siswa Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai demi Sekolah di Halmahera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182794/zidan-4o1g_large.png
Kisah Haru Zidan, Penyandang Disabilitas yang Diterima Kerja di Transjakarta Usai Berbincang dengan Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/624/3181040/viral-JSD1_large.jpg
Viral! Anak SD Diduga Dianiaya hingga Matanya Merah dan Lebam
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement