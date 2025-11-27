Viral Siswa SMAN 10 Makassar Kompak Selamatkan Kucing yang Tercebur di Kolam Sekolah

JAKARTA – Aksi kompak siswa SMAN 10 Makassar menyelamatkan seekor kucing yang tercebur ke kolam sekolah tengah menjadi viral. Momen tersebut menuai pujian karena menunjukkan kepedulian para siswa terhadap hewan.

Video itu dibagikan oleh akun TikTok cipupuyu, yang merupakan salah satu siswa di sekolah tersebut. Dalam video, terlihat seekor kucing berbulu putih–oranye berusaha keras naik dari kolam namun kesulitan karena dinding kolam yang licin.

Awalnya, para siswa mencoba menolongnya dengan menyodorkan galah panjang agar kucing bisa memanjat. Ketika cara itu tidak berhasil, mereka membuat jaring darurat menggunakan kaos. Namun, kucing yang ketakutan sempat melompat dan kembali terjatuh ke dalam kolam.

Melihat kondisi semakin berbahaya, beberapa siswa akhirnya turun langsung ke kolam. Menggunakan ember bekas sebagai penangkap, mereka bekerja sama hingga akhirnya berhasil mengangkat kucing itu ke tempat aman.

Aksi penuh empati ini membuat warganet ikut terharu. Banyak yang memuji keberanian dan kekompakan para siswa.

"Terima kasih adik-adik sudah menyelamatkan kucingnya," tulis akun mba***.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)