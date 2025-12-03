Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |13:48 WIB
Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU
Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah momen haru sekaligus mengundang senyum terjadi saat proses evakuasi siswa SMA Negeri 1 Matauli Pandan, Tapanuli Tengah, oleh TNI Angkatan Udara (AU). Dalam video yang viral di Instagram, seorang siswa tampak bertanya polos kepada anggota TNI AU, “Bayar enggak, Pak?”, saat hendak naik ke helikopter.

Pertanyaan itu langsung dijawab hangat oleh prajurit TNI AU.

“Enggak lah. Aku datang untuk kau, makanya kau belajar baik-baik,” ucap anggota tersebut, seperti terlihat dalam video yang beredar pada Rabu (3/12/2025).

Sebagai informasi, sebanyak 150 siswa SMA Matauli Pandan terjebak akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Tapanuli sejak akhir November. TNI AU mengerahkan helikopter H225M Caracal untuk mengevakuasi para siswa dari Lapangan Matauli Pandan ke Bandara Dr. Ferdinand Lumbantobing. Dari sana, mereka diterbangkan menggunakan pesawat C-130 Hercules menuju Lanud Soewondo Medan.

Proses evakuasi dilakukan dalam dua tahap. Sebanyak 73 siswa dievakuasi pada Sabtu (29/11), sementara sisanya dievakuasi pada Minggu (30/11). Para siswa terlihat berlari antusias menuju helikopter, menandakan rasa lega dan syukur di tengah bencana yang menewaskan puluhan warga di Sumatera Utara.

Respons cepat TNI AU ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat karena berhasil menyelamatkan para siswa dari wilayah yang terisolasi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Topik Artikel :
Sekolah TNI AU TNI Banjir Viral
