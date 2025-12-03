Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Sekelompok Mahasiswa Gunakan Ambulans di Tengah Kemacetan Bali, Tertawa Dengar Sirine

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |09:12 WIB
Viral Sekelompok Mahasiswa Gunakan Ambulans di Tengah Kemacetan Bali, Tertawa Dengar Sirine
Viral Sekelompok Mahasiswa Gunakan Ambulans di Tengah Kemacetan Bali, Tertawa Dengar Sirine. (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Viral sekelompok mahasiswa menggunakan ambulans di tengah kemacetan Bali. Bahkan mereka tertawa-tawa ketika mendengar sirine.

Situasi di dalam ambulans tampak tanpa pasien maupun tenaga medis. Mereka asyik mengabadikan perjalanan dengan handphone pada momen langka yang mereka alami itu. Terlihat satu sama lain saling bersenda gurau.

Video itu dalam sekejap langsung viral. Padahal, ambulans dengan sirine sejatinya hanya diperuntukkan bagi keadaan darurat, bukan untuk permainan.

Kejadian tersebut langsung dikomentari oleh para netizen. Berikut komentar yang dikutip dari akun TikTok Satlantas Polres Karangasem, Rabu (3/12/2025):

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/65/3187295//banjir_sumatera-Ujos_large.jpg
Ahli ITB Buka-bukaan soal Interaksi Atmosfer-Geospasial di Balik Banjir Bandang dan Longsor Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187023//viral_korban_banjir_sibolga_minta_maaf_jarah_minimarket_dibela_netizen-QbLa_large.jpg
Viral Korban Banjir Sibolga Minta Maaf Jarah Minimarket, Dibela Netizen: Gue yang Bayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187020//viral_jembatan-OmsN_large.jpg
Viral Warga Bireun Aceh Buat Jembatan Darurat Pakai Ember Rp120 Ribu per Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186806//kayu-2CY8_large.jpg
Viral Kayu Gelondongan Terbawa Banjir di Sumatera, Kemenhut Ungkap Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186561//kai-Y7PH_large.jpg
7 Fakta Viral Tumbler Hilang di KRL Berujung Dipecat, Anita dan Alvin Bertemu Argi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186767//viral-haf9_large.jpg
Kisah Istri Gubernur Aceh 2 Hari Terjebak Banjir Besar, Menginap di SPBU hingga Nebeng Truk
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement