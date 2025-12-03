Viral Sekelompok Mahasiswa Gunakan Ambulans di Tengah Kemacetan Bali, Tertawa Dengar Sirine

JAKARTA - Viral sekelompok mahasiswa menggunakan ambulans di tengah kemacetan Bali. Bahkan mereka tertawa-tawa ketika mendengar sirine.

Situasi di dalam ambulans tampak tanpa pasien maupun tenaga medis. Mereka asyik mengabadikan perjalanan dengan handphone pada momen langka yang mereka alami itu. Terlihat satu sama lain saling bersenda gurau.

Video itu dalam sekejap langsung viral. Padahal, ambulans dengan sirine sejatinya hanya diperuntukkan bagi keadaan darurat, bukan untuk permainan.

Kejadian tersebut langsung dikomentari oleh para netizen. Berikut komentar yang dikutip dari akun TikTok Satlantas Polres Karangasem, Rabu (3/12/2025):