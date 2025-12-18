Latar Belakang Pendidikan Atalia Praratya, Ternyata Memulai Karier dari Marketing Hotel Holiday Inn Bandung

Latar Belakang Pendidikan Atalia Praratya, yang Tengah Proses Cerai dengan Ridwan Kamil. (Foto dengan Saudara Kandungnya, Dok IG Atalia Praratya)

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Atalia Praratya tak kaleng-kaleng. Wanita yang tengah proses cerai dengan Ridwan Kamil ini mengantongi ijazah S3.

Seperti diketahui, Atalia Praratya resmi menggugat cerai Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Bandung. Sidang perdana digelar besok lusa atau Rabu 17 Desember 2025 lalu.

Panitera PA Bandung Dede Supriadi mengungkapkan bahwa gugatan cerai dari Atalia untuk Ridwan Kamil sudah terdaftar, dan siap untuk menggelar sidang perdana. Namun, pada hari H, kedua belah pihak tidak hadir dalam persidangan dan diwakilkan oleh kedua kuasa hukum.

Berikut ini latar belakang pendidikan Atalia, seperti dikutip dari laman mpr.go.id, Kamis (18/12/2025).

Identitas Atalia Praratya

Nama: Dr. Atalia Praratya, S.I.P., M.I.Kom.

Tempat Lahir: Bandung

Agama: Islam

Jenis Kelamin: Wanita

No. Anggota: A-293

Periode: 2024-2029

Dapil: Jabar I

Fraksi: Partai Golkar