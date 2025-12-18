Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Latar Belakang Pendidikan Atalia Praratya, Ternyata Memulai Karier dari Marketing Hotel Holiday Inn Bandung

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |13:43 WIB
Latar Belakang Pendidikan Atalia Praratya, Ternyata Memulai Karier dari Marketing Hotel Holiday Inn Bandung
Latar Belakang Pendidikan Atalia Praratya, yang Tengah Proses Cerai dengan Ridwan Kamil. (Foto dengan Saudara Kandungnya, Dok IG Atalia Praratya)
JAKARTA - Latar belakang pendidikan Atalia Praratya tak kaleng-kaleng. Wanita yang tengah proses cerai dengan Ridwan Kamil ini mengantongi ijazah S3. 

Seperti diketahui, Atalia Praratya resmi menggugat cerai Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Bandung. Sidang perdana digelar besok lusa atau Rabu 17 Desember 2025 lalu.

Panitera PA Bandung Dede Supriadi mengungkapkan bahwa gugatan cerai dari Atalia untuk Ridwan Kamil sudah terdaftar, dan siap untuk menggelar sidang perdana. Namun, pada hari H, kedua belah pihak tidak hadir dalam persidangan dan diwakilkan oleh kedua kuasa hukum. 

Berikut ini latar belakang pendidikan Atalia, seperti dikutip dari laman mpr.go.id, Kamis (18/12/2025). 

Identitas Atalia Praratya

Nama: Dr. Atalia Praratya, S.I.P., M.I.Kom.
Tempat Lahir: Bandung
Agama: Islam
Jenis Kelamin: Wanita
No. Anggota: A-293
Periode: 2024-2029
Dapil: Jabar I
Fraksi: Partai Golkar

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
