JAKARTA - Latar belakang pendidikan Atalia Praratya tak kaleng-kaleng. Wanita yang tengah proses cerai dengan Ridwan Kamil ini mengantongi ijazah S3.
Seperti diketahui, Atalia Praratya resmi menggugat cerai Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Bandung. Sidang perdana digelar besok lusa atau Rabu 17 Desember 2025 lalu.
Panitera PA Bandung Dede Supriadi mengungkapkan bahwa gugatan cerai dari Atalia untuk Ridwan Kamil sudah terdaftar, dan siap untuk menggelar sidang perdana. Namun, pada hari H, kedua belah pihak tidak hadir dalam persidangan dan diwakilkan oleh kedua kuasa hukum.
Berikut ini latar belakang pendidikan Atalia, seperti dikutip dari laman mpr.go.id, Kamis (18/12/2025).
Identitas Atalia Praratya
Nama: Dr. Atalia Praratya, S.I.P., M.I.Kom.
Tempat Lahir: Bandung
Agama: Islam
Jenis Kelamin: Wanita
No. Anggota: A-293
Periode: 2024-2029
Dapil: Jabar I
Fraksi: Partai Golkar