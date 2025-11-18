Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |17:14 WIB
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf usai Videokan Atap Sekolah Ambruk (Foto: Inews)
A
A
A

JAKARTA – Seorang guru di Bulukumba, Sulawesi Selatan, viral setelah meminta maaf usai memvideokan atap sekolah yang ambruk. Dalam video yang beredar, guru bernama Ahmad Firman merekam kondisi atap sekolah yang runtuh dan hampir menimpa siswa.

Peristiwa tersebut terjadi di SDN 156 Kalukubodo, Bulukumba, dan cepat menyebar di media sosial.

“Sekolah sudah runtuh di SDN 156 Kalukubodo, hampir menimpa siswa, seng runtuh,” ucapnya dalam video yang direkam pada Selasa (18/11/2025).

Namun setelah video itu viral, Firman justru meminta maaf karena mengunggah kondisi atap dan plafon sekolah yang ambruk. Ia kemudian dimintai klarifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulukumba.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap adanya misinformasi yang disampaikan Firman pada video awal. Misinformasi itu berkaitan dengan klaim bahwa siswa nyaris tertimpa reruntuhan, padahal ruangan itu sudah lama tidak digunakan.

Dalam video klarifikasinya, Firman menyatakan menyesal atas tindakannya dan berkomitmen menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman dan nyaman. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya bersedia menerima sanksi apabila kembali melakukan hal serupa atau memberikan keterangan keliru.

“Saya lalai karena membagikan video ke grup lain atau eksternal sehingga saya lalai menjalankan amanah pimpinan,” ujarnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kemendikdasmen Sekolah Guru Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183929/mahasiswa_unpam-MATh_large.jpg
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183591/viral-lZ5a_large.jpg
Viral! Siswi SMP di Malang Jadi Korban Perundungan oleh 3 Temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182892/viral-z5LP_large.jpg
Momen Menegangkan Guru dan Siswa Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai demi Sekolah di Halmahera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182794/zidan-4o1g_large.png
Kisah Haru Zidan, Penyandang Disabilitas yang Diterima Kerja di Transjakarta Usai Berbincang dengan Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/624/3181040/viral-JSD1_large.jpg
Viral! Anak SD Diduga Dianiaya hingga Matanya Merah dan Lebam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/624/3180921/guru-vX82_large.jpg
Kisah Miris Guru Pedalaman Toraja, Terlilit Utang Ongkos Ojek Rp10 Juta Demi Mengajar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement