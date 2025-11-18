Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk

JAKARTA – Seorang guru di Bulukumba, Sulawesi Selatan, viral setelah meminta maaf usai memvideokan atap sekolah yang ambruk. Dalam video yang beredar, guru bernama Ahmad Firman merekam kondisi atap sekolah yang runtuh dan hampir menimpa siswa.

Peristiwa tersebut terjadi di SDN 156 Kalukubodo, Bulukumba, dan cepat menyebar di media sosial.

“Sekolah sudah runtuh di SDN 156 Kalukubodo, hampir menimpa siswa, seng runtuh,” ucapnya dalam video yang direkam pada Selasa (18/11/2025).

Namun setelah video itu viral, Firman justru meminta maaf karena mengunggah kondisi atap dan plafon sekolah yang ambruk. Ia kemudian dimintai klarifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulukumba.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap adanya misinformasi yang disampaikan Firman pada video awal. Misinformasi itu berkaitan dengan klaim bahwa siswa nyaris tertimpa reruntuhan, padahal ruangan itu sudah lama tidak digunakan.

Dalam video klarifikasinya, Firman menyatakan menyesal atas tindakannya dan berkomitmen menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman dan nyaman. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya bersedia menerima sanksi apabila kembali melakukan hal serupa atau memberikan keterangan keliru.

“Saya lalai karena membagikan video ke grup lain atau eksternal sehingga saya lalai menjalankan amanah pimpinan,” ujarnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)