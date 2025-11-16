Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |18:16 WIB
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi (Foto: Instagram)
JAKARTA - Viral di media sosial perusakan jok motor pada beberapa unit kendaraan di parkiran Universitas Pamulang (Unpam). Terkini, pelaku perusakan jok motor tersebut telah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maafnya.

Dalam unggahan akun Instagram unpam.official, mahasiswa bernama Ilham Syafa’atilla mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Ia menjelaskan bahwa tidak ada motif balas dendam dari perbuatannya, seperti yang belakangan beredar di media sosial.

Ilham mengaku tersulut emosi sesaat karena motornya tertutup oleh beberapa motor yang terparkir sembarangan di basement lantai 3. Saat itu ia mengaku sedang buru-buru akan berangkat kerja selepas mengikuti kelas perkuliahan.

Ilham merasa kesal karena motornya tak bisa keluar akibat akses keluar-masuk tertutup oleh motor yang parkir sembarangan. Akhirnya ia gegabah membuat keputusan dengan merobek jok motor yang menghalangi jalannya tersebut.

“Saya ingin meluruskan bahwa tidak ada motif balas dendam atau lain-lain seperti yang diframing di media sosial. Pada saat kejadian, saya tersulut emosi sesaat karena motor saya tidak bisa keluar karena akses jalan tertutup oleh parkir motor yang tidak pada tempatnya atau parkir sembarangan,” ucap Ilham.

Dalam pernyataannya, Ilham juga mengaku siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia meminta para korban segera membuat laporan kepada pihak kampus untuk mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Menutup pernyataannya, Ilham kembali menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. “Dengan rasa penyesalan, saya membuat permohonan maaf ini yang sebesar-besarnya,” tutupnya.

