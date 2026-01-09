Ini Riwayat Pendidikan Ibrahim Risyad, Ramai Dicibir Usai Sebut Ogah Punya Istri Tak Bekerja

Ini Riwayat Pendidikan Ibrahim Risyad, Ramai Dicibir Usai Sebut Ogah Punya Istri Tak Bekerja (Foto: Instagram)

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Ibrahim Risyad yang ramai dicibir usai menyebut ogah punya istri tak bekerja. Sosok Ibrahim Risyad mendadak jadi sorotan publik setelah pernyataannya viral di media sosial. Hal ini bermula dari ucapan pria yang akrab disapa Ohim itu dalam sebuah podcast, saat mengaku tak mengizinkan sang istri, Salshabilla Adriani, untuk menjadi ibu rumah tangga.

Ucapan Ohim tersebut menuai kontroversi hingga panen hujatan warganet. Banyak netizen geram dengan prinsip aktor tersebut yang tetap mengharuskan istri bekerja dan berusaha untuk mendapatkan keinginannya.

Profil Ibrahim Risyad

Ibrahim Risyad Zulkarnain alias Ohim merupakan aktor Tanah Air yang memulai karier di dunia hiburan sebagai model dan bintang iklan. Pria kelahiran Bandung, 20 Juli 1993 itu juga dikenal aktif di media sosial dan telah membintangi sejumlah judul film.

Ibrahim Risyad merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Ia menyelesaikan pendidikannya pada 2016 sebelum akhirnya terjun penuh ke industri hiburan. Ia memiliki hobi bermain basket dan sepak bola serta aktif di Instagram (@ibrhmrsyd).

Ibrahim Risyad memulai debut akting di film Insya Allah Sah dan My Generation (2017). Ia pun terus aktif membintangi berbagai film, web series, dan FTV. Namanya juga beberapa kali sukses membintangi film horor Indonesia seperti Sijjin, Pemandi Jenazah, dan masih banyak lagi.

Kehidupan Pribadi

Ibrahim Risyad alias Ohim sempat menjalin asmara dengan influencer Dewi Parramita alias Mici. Keduanya berpacaran sejak tahun 2015, namun harus putus pada 2022 setelah tujuh tahun bersama.

Ohim sendiri diketahui sempat melamar Mici pada tahun 2021. Namun, pria 32 tahun itu diduga berselingkuh dengan Salshabilla Adriani hingga keduanya menikah pada tahun 2024.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)