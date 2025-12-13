Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kapan Pendaftaran SNBP 2026 Resmi Dibuka? 

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |15:57 WIB
Kapan Pendaftaran SNBP 2026 Resmi Dibuka? 
Kapan Pendaftaran SNBP 2026 Resmi Dibuka?  (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kapan pendaftaran SNBP 2026 resmi dibuka? Seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur SNBP merupakan seleksi serentak berdasarkan Nilai Akademik dan Prestasi Lainnya yang ditetapkan oleh PTN.

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 memberikan kesempatan bagi siswa SMA/SMK/MA, baik di dalam negeri maupun Sekolah Republik Indonesia (SRI) di luar negeri, yang memiliki prestasi unggul untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Melalui SNBP, PTN dapat menjaring calon mahasiswa baru berprestasi akademik dengan kuota minimum 20 persen, di mana biaya seleksi ditanggung oleh pemerintah.

Jadwal SNBP 2026

Berikut rangkaian jadwal SNBP 2026:

  • Pengumuman Kuota Sekolah: 29 Desember 2025
  • Masa Sanggah: 29 Desember 2025 – 15 Januari 2026
  • Registrasi Akun SNPMB Sekolah: 5 – 26 Januari 2026
  • Pengisian PDSS oleh Sekolah: 5 Januari – 2 Februari 2026
  • Registrasi Akun SNPMB Siswa: 12 Januari – 18 Februari 2026
  • Pendaftaran SNBP: 3 – 18 Februari 2026
  • Pengumuman Hasil SNBP: 31 Maret 2026
  • Masa Unduh Kartu Peserta SNBP: 3 Februari – 30 April 2026

Komponen Seleksi

Seleksi jalur SNBP didasarkan pada dua komponen utama dengan bobot persentase yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Negeri (PTN):

Komponen Pertama:

Berupa nilai rapor seluruh mata pelajaran.

Topik Artikel :
PTN Kuliah SNBP 2026 SNBP Kampus
