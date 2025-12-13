Kapan Pendaftaran SNBP 2026 Resmi Dibuka?

JAKARTA - Kapan pendaftaran SNBP 2026 resmi dibuka? Seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur SNBP merupakan seleksi serentak berdasarkan Nilai Akademik dan Prestasi Lainnya yang ditetapkan oleh PTN.

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 memberikan kesempatan bagi siswa SMA/SMK/MA, baik di dalam negeri maupun Sekolah Republik Indonesia (SRI) di luar negeri, yang memiliki prestasi unggul untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Melalui SNBP, PTN dapat menjaring calon mahasiswa baru berprestasi akademik dengan kuota minimum 20 persen, di mana biaya seleksi ditanggung oleh pemerintah.

Jadwal SNBP 2026

Berikut rangkaian jadwal SNBP 2026:

Pengumuman Kuota Sekolah: 29 Desember 2025

Masa Sanggah: 29 Desember 2025 – 15 Januari 2026

Registrasi Akun SNPMB Sekolah: 5 – 26 Januari 2026

Pengisian PDSS oleh Sekolah: 5 Januari – 2 Februari 2026

Registrasi Akun SNPMB Siswa: 12 Januari – 18 Februari 2026

Pendaftaran SNBP: 3 – 18 Februari 2026

Pengumuman Hasil SNBP: 31 Maret 2026

Masa Unduh Kartu Peserta SNBP: 3 Februari – 30 April 2026

Komponen Seleksi

Seleksi jalur SNBP didasarkan pada dua komponen utama dengan bobot persentase yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Negeri (PTN):

Komponen Pertama:

Berupa nilai rapor seluruh mata pelajaran.