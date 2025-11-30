4 Fakultas Teknik Tertua di Indonesia

JAKARTA - Empat fakultas teknik tertua di Indonesia ini bisa menjadi referensi kamu yang sedang mencari kampus dengan jurusan teknik. Terdapat beberapa fakultas teknik di Tanah Air yang telah berdiri sejak puluhan tahun silam dan memiliki sejarah panjang dalam perkembangan pendidikan teknik.

Bahkan, sejumlah di antaranya mulai dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Berikut daftar fakultas teknik yang tercatat sebagai yang paling awal berdiri di Indonesia.

1. Institut Teknologi Bandung (ITB)

Akar pendidikan teknik modern di Indonesia berawal pada awal abad ke-20 ketika pemerintah kolonial mendirikan de Technische Hoogeschool te Bandung pada 3 Juli 1920. Pada masa itu, institusi ini hanya memiliki satu fakultas, yaitu Faculteit van Technische Wetenschap, dengan satu jurusan yang berfokus pada teknik sipil dan konstruksi air.

Pembangunan sekolah teknik ini bertujuan mengatasi kekurangan tenaga insinyur di masa Perang Dunia I. Setelah kemerdekaan, semangat nasional untuk mengembangkan pendidikan tinggi semakin kuat hingga akhirnya, pada 2 Maret 1959, pemerintah Indonesia meresmikan berdirinya Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai penerus perguruan tinggi teknik tersebut.

2. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Fakultas Teknik UNY memiliki sejarah yang bermula dari pembukaan program kursus BI/BII Teknik pada tahun 1956. Program ini diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan teknik dan memperbanyak guru-guru sekolah teknik di Indonesia. Kursus tersebut dibuka di beberapa kota, termasuk Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta, dengan fokus awal pada bidang mesin dan bangunan.