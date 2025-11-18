Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Universitas Tarumanagara Tempati Puncak Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PTS

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |09:30 WIB
Universitas Tarumanagara (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu kampus swasta tertua di Indonesia, Universitas Tarumanagara (Untar), menempati urutan pertama di antara perguruan tinggi swasta dalam kategori kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Pencapaian ini berdasarkan Keputusan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0968/C3/DT.05.00/2025 tentang Penetapan Klaster Mandiri Perguruan Tinggi Tahun 2026.

Dengan predikat ini, Untar menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan salah satu pilar utama Tridharma perguruan tinggi, yakni penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi universitas swasta unggulan yang memiliki delapan fakultas pada jenjang S1, S2, dan S3 tersebut.

Rektor Universitas Tarumanagara, Amad Sudiro, menyampaikan bahwa penetapan predikat tersebut bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga menjadi tanggung jawab besar untuk terus berinovasi serta memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan dunia pendidikan.

“Seluruh sivitas akademika Untar telah bekerja keras menguatkan sinergi antara penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pengabdian yang memberikan dampak langsung,” ujar Amad, Selasa (18/11/2025).

 

