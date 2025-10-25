Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus

Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus (Foto: Freepik)

JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) memastikan tidak ada intervensi politik di kampus. Termasuk pada proses seleksi bakal Calon Dekan FMIPA UI, FK UI, FKM UI, FFarmasi UI, Fasilkom UI, FIB UI, FISIP UI, FPsikologi UI, dan Vokasi UI periode 2025–2029.

Juru Bicara Universitas Indonesia (UI) Emir Chairullah memastikan seluruh proses seleksi bakal Calon Dekan UI bebas dari intervensi apapun termasuk politik. Apalagi setelah mendapat sorotan dari Komisi X DPR RI.

"Tidak ada intervensi politik dalam pemilihan dekan di UI," kata Emir dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).

Lebih jauh Emir menekankan pemilihan bakal calon dekan UI harus transparan. Ini untuk membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas, guna menghasilkan pemimpin yang paling berkualitas dan berintegritas.

"Proses pemilihan dekan di UI dilakukan secara transparan. Melalui proses otonom perguruan tinggi," jelasnya.