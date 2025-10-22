UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital

JAKARTA — Universitas Indonesia melakukan edukasi terhadap ibu rumah tangga soal pentingnya keuangan digital. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menggelar kegiatan “Pengelolaan Keuangan Digital untuk Ketahanan Keluarga: Literasi Keuangan Digital bagi Ibu Rumah Tangga”.

Sebanyak 43 ibu rumah tangga dari RW 02 Manggarai ikut hadir dalam kegiatan ini, yang bertujuan membantu mereka lebih cerdas dan mandiri dalam mengelola keuangan keluarga melalui platform digital.

Ketua Tim Pengabdi, Dr Titi Muswati Putranti, M.Si menekankan pentingnya literasi keuangan digital.

“Mengelola keuangan digital bukan sekadar tahu aplikasi, tapi juga memahami risiko dan manfaatnya bagi ekonomi keluarga,” ujar Titi.

Perwakilan Kelurahan Manggarai, Ibu Indah, menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Menurutnya, pelatihan seperti ini sangat relevan, terutama karena banyak ibu rumah tangga kini aktif mengelola usaha kecil berbasis digital.