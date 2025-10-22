Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |20:37 WIB
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital  (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Universitas Indonesia melakukan edukasi terhadap ibu rumah tangga soal pentingnya keuangan digital. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menggelar kegiatan “Pengelolaan Keuangan Digital untuk Ketahanan Keluarga: Literasi Keuangan Digital bagi Ibu Rumah Tangga”.

Sebanyak 43 ibu rumah tangga dari RW 02 Manggarai ikut hadir dalam kegiatan ini, yang bertujuan membantu mereka lebih cerdas dan mandiri dalam mengelola keuangan keluarga melalui platform digital.

Ketua Tim Pengabdi, Dr Titi Muswati Putranti, M.Si menekankan pentingnya literasi keuangan digital.

“Mengelola keuangan digital bukan sekadar tahu aplikasi, tapi juga memahami risiko dan manfaatnya bagi ekonomi keluarga,” ujar Titi.

Perwakilan Kelurahan Manggarai, Ibu Indah, menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Menurutnya, pelatihan seperti ini sangat relevan, terutama karena banyak ibu rumah tangga kini aktif mengelola usaha kecil berbasis digital.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179180/ui-Q2Hd_large.jpg
Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178584/kampus-GwWi_large.jpg
DPR: Intervensi Politik di Kampus Tidak sejalan dengan Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190/ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/65/3165312/ui-Qjsn_large.jpg
Kantongi Suara Terbanyak, Pramudya Jadi Ketum Iluni UI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement