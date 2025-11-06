Jadi Tempat Pengembangan Ilmu, Kampus Tak Bisa Dikelola Seperti Perusahaan

Jadi Tempat Pengembangan Ilmu, Kampus Tak Bisa Dikelola Seperti Perusahaan (Foto: Okezone)

JAKARTA — Pernyataan Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah yang menyebut dekan ideal harus memiliki “corporate culture” menuai kritik. Konsep tersebut dinilai dapat menggeser esensi perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dan riset, bukan sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan.

“Tidak bisa begitu. Kampus itu lembaga pendidikan, bukan perusahaan. Kalau dijadikan seperti korporasi, nanti bisa seperti dulu banyak program magister yang akhirnya terlalu komersial dan sempat dihentikan,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, Kamis (6/11/2025).

Menurut Agus, menjadikan perguruan tinggi layaknya korporasi justru berisiko mengubah fungsinya menjadi mesin pencetak uang. Ia menilai lembaga pendidikan seharusnya dijalankan dengan tata kelola yang berbeda dari dunia bisnis.

“Lembaga pendidikan itu punya sistem tersendiri. Kalau dijalankan dengan gaya perusahaan, ya salah arah. Pendidikan bukan tempat untuk cari laba,” ujarnya.

Mantan dosen tamu UI itu juga menegaskan bahwa peran dekan semestinya berfokus pada penguatan riset dan pengembangan keilmuan. Kepemimpinan di kampus, kata dia, tidak boleh diukur dari kemampuan mencari pemasukan semata.