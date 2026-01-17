7 Jurusan Favorit di UI dan Cara Cek Daya Tampungnya

JAKARTA - 7 jurusan favorit di UI dan cara cek daya tampungnya. Kampus jaket kuning ini masih menjadi incaran banyak pelajar. Untuk itu, penting mengetahui daya tampung di masing-masing jurusan favorit terutama buat kamu yang memilih UI dalam SNBP 2026.

Universitas Indonesia memiliki kampus di Salemba dan Depok dengan 14 fakultas program Sarjana, Pascasarjana, dan Vokasi. Pendaftaran mahasiswa baru UI dibuka melalui jalur SNBP, UTBK SNBT, Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB), dan Seleksi Masuk UI (SIMAK UI).

Daya Tampung SNBP UI 2025

1. Pendidikan Dokter

Peminat tahun sebelumnya: 1720

Daya tampung 2025: 60

2. Ilmu Hukum