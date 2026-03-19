Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Agatha Chelsea, Penyanyi yang Lolos Pascasarjana di 4 Kampus Dunia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |08:00 WIB
Riwayat Pendidikan Agatha Chelsea, Penyanyi yang Lolos Pascasarjana di 4 Kampus Dunia
Riwayat Pendidikan Agatha Chelsea, Penyanyi yang Lolos Pascasarjana di 4 Kampus Dunia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris Indonesia, Agatha Chelsea, membagikan kabar membanggakan terkait perjalanan pendidikannya. Pelantun lagu Lebih Baik Darinya itu berhasil diterima di program magister dari sejumlah universitas ternama dunia.

Dua di antaranya adalah Harvard Graduate School of Education dan Teachers College, Columbia University. Tak hanya itu, Chelsea juga mendapat tawaran dari New York University serta National University of Singapore. Dengan demikian, ia berhasil lolos ke empat institusi bergengsi dalam satu periode pendaftaran.

Chelsea mengungkapkan bahwa keputusannya untuk melanjutkan studi tidak diambil secara tiba-tiba. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia memilih untuk bekerja terlebih dahulu sebelum kembali menempuh pendidikan tinggi.

“Sejak lulus S1, sebenarnya saya sudah punya keinginan untuk terus belajar. Namun setelah dipikirkan, saya memutuskan untuk menunda kuliah dan mencoba pengalaman kerja terlebih dahulu,” ujarnya.

Riwayat Pendidikan

Ia diketahui menyelesaikan studi sarjana di University of Melbourne dengan gelar Bachelor of Science di bidang Neuroscience dan Psychology. Selama masa kuliah, Chelsea menunjukkan prestasi akademik yang cukup menonjol.

Latar belakang tersebut kemudian memunculkan ketertarikan yang lebih dalam terhadap hubungan antara cara kerja otak, teknologi, serta proses belajar manusia.

Pengalaman itu juga membantunya menemukan fokus yang ingin ia tekuni ke depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement