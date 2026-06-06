Profil dan Pendidikan Silmy Karim yang Dicopot Prabowo dari Jabatan Wamen Imipas

PROFIL dan pendidikan Silmy Karim menarik diulas. Sebab, dia baru saja dicopot Presiden RI, Prabowo Subianto, dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas).

Pencopotan dilakukan usai Silmy ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditangkap atas kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan imigrasi.

1. Profil Singkat Silmy Karim

Silmy Karim lahir di Slawi, Tegal, Jawa Tengah pada 19 November 1974. Ia dikenal sebagai seorang profesional yang lama berkecimpung di dunia industri strategis dan BUMN sebelum masuk ke pemerintahan.

Sebelum menjabat sebagai wakil menteri, Silmy pernah menempati sejumlah posisi penting. Di antaranya, Direktur Utama PT Krakatau Steel (2018–2023) hingga Direktur Jenderal Imigrasi (2023–2024).

Lalu, Silmy pun dapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia diangkat menjadi Wamen Imipas.