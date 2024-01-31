Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini 10 Kampus PTKIN Terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |13:33 WIB
Ini 10 Kampus PTKIN Terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024
Ini 10 Kampus PTKIN Terbaik di Indonesia (Foto: UIN Sunan Gunung Djati)
A
A
A

JAKARTA - Ini 10 kampus PTKIN terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024. Dalam rilis terbaru peringkat universitas dunia oleh Webometrics edisi Januari 2024, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung menempati posisi teratas di antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia.

Webometrics yang dikenal dengan evaluasi komprehensifnya terhadap institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia, menilai berbagai aspek seperti kehadiran web (Visibility), Transparency atau keterbukaan, dan keunggulan akademik (Excellence).

“Kenaikan peringkat UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini mencerminkan peningkatan kualitas dan pengaruhnya di kancah pendidikan tinggi, khususnya di sektor keagamaan,” kata Rektor, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar dalam laman UIN Sunan Gunung Djati, Rabu (31/1/2024).

 BACA JUGA:

UIN Sunan Gunung Djati Bandung berhasil meningkatkan peringkatnya dari posisi ke-23 di tahun 2023 menjadi posisi ke-20 di tahun 2024.

Prof Rosihon menyampaikan Institusi ini tidak hanya menduduki posisi puncak di antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia, tetapi juga telah mencatat kemajuan signifikan di tingkat global.

Secara khusus, UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah berhasil meningkatkan peringkatnya secara global dari posisi ke-2308 di tahun 2023 menjadi posisi ke-2080 di tahun 2024.

“Peningkatan ini menandakan kemajuan substansial dalam pengakuan dan prestasi internasional universitas tersebut,” paparnya.

Berikut adalah daftar lengkap 10 PTKIN terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/65/3176199/kampus-5fAJ_large.jpg
Daftar PTN dengan Jurusan Teknik Sipil Terbaik sebagai Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174593/kampus-qZlz_large.jpg
Daftar 5 PTN dengan Jurusan Hukum Terbaik Untuk Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173802/ptn-CcNA_large.jpg
Daftar 5 PTN dengan Jurusan Hukum Terbaik Untuk Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170909/kampus-lWHP_large.jpg
Daftar PTN Penerima Mahasiswa KIP Kuliah Terbanyak, Bisa Jadi Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/65/3156232/ptn-5AVb_large.jpg
Daftar PTN yang Masih Buka Jalur Mandiri Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144648/kampus-gl8d_large.jpg
10 PTN Buka Jalur Mandiri Tanpa Tes 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement