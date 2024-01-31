Ini 10 Kampus PTKIN Terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024

Ini 10 Kampus PTKIN Terbaik di Indonesia (Foto: UIN Sunan Gunung Djati)

JAKARTA - Ini 10 kampus PTKIN terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024. Dalam rilis terbaru peringkat universitas dunia oleh Webometrics edisi Januari 2024, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung menempati posisi teratas di antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia.

Webometrics yang dikenal dengan evaluasi komprehensifnya terhadap institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia, menilai berbagai aspek seperti kehadiran web (Visibility), Transparency atau keterbukaan, dan keunggulan akademik (Excellence).

“Kenaikan peringkat UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini mencerminkan peningkatan kualitas dan pengaruhnya di kancah pendidikan tinggi, khususnya di sektor keagamaan,” kata Rektor, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar dalam laman UIN Sunan Gunung Djati, Rabu (31/1/2024).

BACA JUGA:

UIN Sunan Gunung Djati Bandung berhasil meningkatkan peringkatnya dari posisi ke-23 di tahun 2023 menjadi posisi ke-20 di tahun 2024.

Prof Rosihon menyampaikan Institusi ini tidak hanya menduduki posisi puncak di antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia, tetapi juga telah mencatat kemajuan signifikan di tingkat global.

Secara khusus, UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah berhasil meningkatkan peringkatnya secara global dari posisi ke-2308 di tahun 2023 menjadi posisi ke-2080 di tahun 2024.

“Peningkatan ini menandakan kemajuan substansial dalam pengakuan dan prestasi internasional universitas tersebut,” paparnya.

Berikut adalah daftar lengkap 10 PTKIN terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024: