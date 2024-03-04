Kisah Inspiratif, Febby Mahasiswa Unsoed Berani Lawan Keadaan dengan Bidikmisi

JAKARTA - Tantangan keadaan ekonomi tidak membuat Febby Nur Fauzy patah semangat untuk bisa mengeyam pendidikan hingga di bangku perguruan tinggi. Dengan keberanian dan kesungguhan, mimpi kuliah pun dapat menjadi kenyataan.

Itulah yang menjadi motivasi Febby Nur Fauzy dalam menyelesaikan studinya. Mahasiswa yang akrab disapa Febby adalah salah seorang mahasiswa dari Jurusan Ilmu Komunikasi Unsoed Tahun 2020 peserta Bidikmisi, yang sarat dengan prestasi.

Aktif berbagai perlombaan, namun prestasi akademik pun juga terbukti memuaskan. Indeks Prestasi Kelulusan (IPK) yang berhasil diraihnya sangat tinggi 3.92 dengan predikat cumlaude dan diraih dalam waktu yang tergolong cepat.

Prestasi ini tentu saja tidak diraih dengan mudah. Putra pertama dari Moh. Munarjo dan Yuyu Yuningsih telah mengalahkan rasa malas dari dalam dirinya dan mengatasi kendala ekonomi keluarga.

“Penghasilan Ayah dari bengkel motor memang perlu dibantu untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pendidikan adik,” terang Febby, seperti dikutip dari laman Unsoed, Senin (4/3/2024).

Namun Febby merasa sangat beruntung dan terbantu dengan adanya program Bidik Misi Unsoed, paling tidak dia bisa meringankan sedikit beban orang tuanya, agar tidak lagi pusing memikirkan kebutuhan biaya pendidikanya.

Febby telah berhasil mengubah tantangan dan kendala yang dihadapinya menjadi motivasi yang kuat untuk terus berprestasi dengan mengikuti berbagai lomba dan mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan freelance.