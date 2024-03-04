Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kisah Inspiratif, Febby Mahasiswa Unsoed Berani Lawan Keadaan dengan Bidikmisi

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |14:34 WIB
Kisah Inspiratif, Febby Mahasiswa Unsoed Berani Lawan Keadaan dengan Bidikmisi
Kisah Inspirastif Mahasiswa Unsoed, Febby Lawan Keadaan dengan Bidikmisi (Foto: Unsoed)
A
A
A

JAKARTA - Tantangan keadaan ekonomi tidak membuat Febby Nur Fauzy patah semangat untuk bisa mengeyam pendidikan hingga di bangku perguruan tinggi. Dengan keberanian dan kesungguhan, mimpi kuliah pun dapat menjadi kenyataan.

Itulah yang menjadi motivasi Febby Nur Fauzy dalam menyelesaikan studinya. Mahasiswa yang akrab disapa Febby adalah salah seorang mahasiswa dari Jurusan Ilmu Komunikasi Unsoed Tahun 2020 peserta Bidikmisi, yang sarat dengan prestasi.

Aktif berbagai perlombaan, namun prestasi akademik pun juga terbukti memuaskan. Indeks Prestasi Kelulusan (IPK) yang berhasil diraihnya sangat tinggi 3.92 dengan predikat cumlaude dan diraih dalam waktu yang tergolong cepat.

Prestasi ini tentu saja tidak diraih dengan mudah. Putra pertama dari Moh. Munarjo dan Yuyu Yuningsih telah mengalahkan rasa malas dari dalam dirinya dan mengatasi kendala ekonomi keluarga.

“Penghasilan Ayah dari bengkel motor memang perlu dibantu untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pendidikan adik,” terang Febby, seperti dikutip dari laman Unsoed, Senin (4/3/2024).

Namun Febby merasa sangat beruntung dan terbantu dengan adanya program Bidik Misi Unsoed, paling tidak dia bisa meringankan sedikit beban orang tuanya, agar tidak lagi pusing memikirkan kebutuhan biaya pendidikanya.

Febby telah berhasil mengubah tantangan dan kendala yang dihadapinya menjadi motivasi yang kuat untuk terus berprestasi dengan mengikuti berbagai lomba dan mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan freelance.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188163/unsoed-k05F_large.jpg
Ini Hal Sederhana yang Bisa Jadi Awal Mula Kebocoran Data Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188161/unsoed-XjNm_large.jpg
Komdigi Sebut Scam Makin Berkembang, Gen Z Wajib Tingkatkan Literasi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188160/unsoed-nFQZ_large.jpg
Insight Talks Resmi Dibuka di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Pengetahuan Deteksi Scam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/65/3147744/kuliah-QzmM_large.jpg
Kisaran Biaya UKT UNSOED Jalur SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/65/3021430/ka-unsoed-gelar-pemilihan-ketua-umum-baru-ini-syaratnya-8NZyfzBZWI.jpg
KA Unsoed Gelar Pemilihan Ketua Umum Baru, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/65/2836459/biaya-kuliah-universitas-jenderal-soedirman-jalur-mandiri-2023-x80yyOe4nL.jpg
Biaya Kuliah Universitas Jenderal Soedirman Jalur Mandiri 2023
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement