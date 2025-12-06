Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Komdigi Sebut Scam Makin Berkembang, Gen Z Wajib Tingkatkan Literasi Digital

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |09:55 WIB
Komdigi Sebut Scam Makin Berkembang, Gen Z Wajib Tingkatkan Literasi Digital
Komdigi Sebut Scam Makin Berkembang, Gen Z Wajib Tingkatkan Literasi Digital (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Tim Pengawasan Kepatuhan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), Yusuf Salahuddin, menyatakan bahwa scam semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. Karena itu, generasi muda (Gen Z) harus meningkatkan literasi digital.

Pesan tersebut disampaikan saat Yusuf memberikan materi dalam talkshow Insight Talks di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jumat (6/12/2025). Acara ini mengangkat tema “Deteksi Cepat Scam: Cegah Penipuan di Media Sosial, E-commerce, dan Perbankan.”

Yusuf Salahuddin menjelaskan bahwa pola scam saat ini sangat beragam dalam mengelabui masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam melakukan pencegahan, sekaligus bagi masyarakat agar semakin melek digital.

Talkshow yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tersebut turut dihadiri Plt. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, serta Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., IPU., ASEAN Eng. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Seminar Lab Terpadu Lantai 6 Unsoed ini juga berkolaborasi dengan Okezone.com.

“Scam itu banyak sekali, apalagi dengan perkembangan teknologi. Kami banyak menemukan adanya fake GPS. Jadi sebenarnya mereka mengirimkan SMS, tetapi bukan dari nomor yang sebenarnya. Ketika ditelusuri, nomor tersebut tidak aktif. Mereka hanya mengirim tanpa bisa di-trace balik,” kata Yusuf Salahuddin.

