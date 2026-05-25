SPMB 2026 Jenjang TK hingga SMP Negeri di Tangsel Dimulai, Ini Jadwalnya!

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayan mulai menyiapkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 untuk jenjang TK, SD, dan SMP Negeri.

Dalam petunjuk teknis terbaru, jalur domisili kembali menjadi prioritas utama dalam penerimaan peserta didik baru. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi warga yang tinggal di sekitar sekolah.

Kepala Dinas Dikbud Kota Tangsel Deden Deni mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini dirancang lebih transparan, objektif, dan akuntabel agar seluruh proses berjalan tertib dan tetap sasaran.

"SPMB tahun ajaran 2026/2027 dilaksanakan dengan prinsip pemerataan akses pendidikan dan memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan," kata dia Senin (25/05/26).

Deden juga mengimbau masyarakat untuk memahami seluruh persyaratan administrasi sejak awal, terutama terkait dokumen kependudukan pada jalur domisili dan beberapa syarat khusus untuk jalur penerimaan murid lainnya.

"Kami meminta orang tua mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan agar proses pendaftaran berjalan lancar dan tidak terkendala saat verifikasi," katanya.