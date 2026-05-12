MNC University Ramaikan GoodBye Fest 2026 SMKN 1 Cileungsi, Hadirkan Edukasi Interaktif bagi Generasi Muda

JAKARTA – MNC University turut berpartisipasi dalam kegiatan GoodBye Fest 2026 yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 1 Cileungsi pada Sabtu, 9 Mei 2026. Festival pelajar ini menghadirkan perpaduan hiburan, kreativitas, dan edukasi dalam satu rangkaian acara yang interaktif dan inspiratif.

GoodBye Fest 2026 menghadirkan berbagai kegiatan menarik seperti live music performance, art exhibition, film screening, workshop kreatif, pop up market, hingga edu fair yang melibatkan berbagai institusi pendidikan tinggi dan komunitas kreatif. Kegiatan ini menjadi ruang apresiasi sekaligus pengembangan diri bagi para siswa melalui konsep festival experience yang dekat dengan generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut, MNC University hadir sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi pada sesi Edu Fair dan sponsor presentation. Kehadiran MNC University menjadi kesempatan bagi para siswa untuk mengenal lebih dekat dunia perkuliahan, program studi, hingga peluang karier di bidang industri kreatif, media digital, bisnis, dan teknologi.

Melalui interaksi langsung bersama peserta, tim MNC University memperkenalkan berbagai program unggulan kampus serta ekosistem pembelajaran yang dirancang adaptif terhadap kebutuhan industri masa kini.

Perwakilan MNC University menyampaikan bahwa kegiatan seperti GoodBye Fest menjadi ruang yang efektif untuk mendekatkan dunia pendidikan tinggi dengan generasi muda melalui pendekatan yang lebih santai, kreatif, dan interaktif.