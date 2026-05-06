MNC University Gelar Talkshow Revitalisasi Pariwisata Budaya Berbasis Narasi Lokal dan Teknologi AR

JAKARTA – MNC University kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong inovasi di bidang pariwisata melalui talkshow dan kuliah bersama bertajuk “Revitalisasi Destinasi Pariwisata Budaya melalui Rekonstruksi Narasi Lokal dan Inovasi Augmented Reality” yang digelar pada Rabu, 6 Mei 2026 di Auditorium Lt.6 MNC University.

Kegiatan ini menghadirkan Dekan Fakultas Industri Kreatif MNC University Iwan Gunawan, Kaprodi Pariwisata S3 Universitas Udayana I Nyoman Sunarta, serta Marketing, Events & Strategic Partnerships Hovarlay Afielda Revita Fizano sebagai narasumber.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Rektor MNC University Dendi Pratama, Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana, dan Co-Founder Hovarlay Kimming Yap.

Dalam sesi diskusi, para narasumber menekankan pentingnya rekonstruksi narasi lokal dalam memperkuat identitas destinasi wisata budaya. Cerita lokal yang dikemas secara kreatif dinilai mampu meningkatkan pengalaman wisatawan sekaligus menjaga nilai budaya tetap relevan di era digital.

Selain itu, teknologi Augmented Reality (AR) diperkenalkan sebagai inovasi yang dapat menghadirkan pengalaman wisata yang lebih interaktif dan imersif, khususnya bagi generasi muda.