Dukung Prestasi Atlet, MNC University Berikan Beasiswa bagi Juara Open Archery Championship Jakarta Utara 2026

JAKARTA – MNC University menunjukkan komitmennya dalam mendukung masa depan atlet muda melalui program beasiswa bagi atlet berprestasi pada ajang PIALA WALIKOTA – Jakarta Utara Open Archery Championship 2026. Ajang itu berlangsung di GOR Sunter pada 2–3 Mei 2026.

Ketua Umum PERPANI Jakarta Utara, Laksono Raharjo, mengatakan bahwa kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga panahan yang kompetitif dan berkelanjutan.

“Kejuaraan ini kami harapkan menjadi wadah lahirnya atlet-atlet panahan unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional, sekaligus sarana pembinaan karakter dan mental bertanding bagi generasi muda,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan atlet, PERPANI Jakarta Utara menjalin kerja sama strategis dengan MNC University melalui penyediaan program beasiswa pendidikan bagi atlet berprestasi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para atlet untuk terus mengembangkan potensi, baik di bidang olahraga maupun akademik, sehingga mampu mencetak generasi muda yang berprestasi dan berdaya saing.