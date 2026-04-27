MNC University dan BPSDMI Kemenperin Teken MoU di PIDI 4.0, Perkuat SDM Industri Berbasis Digital dan Vokasi

JAKARTA – MNC University menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI 4.0), Jakarta.

Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia industri yang adaptif terhadap transformasi digital, sekaligus mendorong implementasi pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri (link and match).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi, bersama jajaran pimpinan, serta Rektor MNC University, Dendi Pratama, didampingi oleh jajaran pimpinan universitas.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, mulai dari transformasi public relations (PR) di era digital, penguatan pendidikan vokasi berbasis dual system, hingga integrasi antara dunia pendidikan, industri, dan media.

Rektor MNC University, Dendi Pratama, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi perubahan ekosistem industri yang semakin dinamis.