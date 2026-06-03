Mahasiswa MNC University Pelajari Praktik Layanan Pelanggan Industri Perbankan

JAKARTA – Sebagai bagian dari implementasi pembelajaran berbasis industri, MNC University kembali menyelenggarakan kegiatan Company Visit dan Kuliah Umum di Halo BCA Wisma Foresta, Tangerang, pada Selasa (19/5). Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman belajar langsung kepada mahasiswa mengenai dunia kerja profesional, khususnya di bidang pelayanan pelanggan dan operasional industri perbankan.

Sebanyak 61 mahasiswa mengikuti kegiatan ini, terdiri atas 41 mahasiswa Program Studi Sains Komunikasi Semester 2A dan 20 mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Mata Kuliah Pemahaman Bisnis yang diampu oleh Liena Prajogi, S.E., M.M., serta didampingi oleh Ketua Program Studi Sains Komunikasi, Elfina Maulid, S.Pd., M.Kom.

Dalam sesi kuliah umum, mahasiswa memperoleh wawasan langsung dari jajaran Halo BCA, yakni Jayanti Zainal selaku Vice President Halo BCA, Arik Dediyono selaku Kepala Bidang Halo BCA, dan Sadamsyah selaku Kepala Bidang Halo BCA. Para narasumber membahas berbagai topik mulai dari strategi pelayanan pelanggan, standar komunikasi dengan nasabah, budaya kerja profesional, hingga transformasi layanan perbankan digital di era modern.

Antusiasme mahasiswa terlihat sepanjang kegiatan melalui sesi diskusi interaktif yang berlangsung dinamis. Berbagai pertanyaan terkait pelayanan pelanggan, tantangan dunia kerja, hingga peluang karier di industri perbankan menjadi topik yang banyak dibahas.

Selain mengikuti kuliah umum, peserta juga berkesempatan melihat secara langsung lingkungan kerja dan alur operasional Halo BCA sebagai salah satu pusat layanan pelanggan perbankan terbesar di Indonesia. Melalui kegiatan observasi ini, mahasiswa dapat memahami pentingnya kualitas layanan, kecepatan respons, serta profesionalisme dalam menjaga kepuasan dan loyalitas nasabah.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen MNC University dalam menghadirkan pengalaman belajar yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan industri. Melalui program company visit, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori yang diperoleh di ruang kelas, tetapi juga memiliki wawasan praktis, kesiapan kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika dunia profesional.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: website: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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