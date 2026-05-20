MNC University Dukung Welcoming Party FORPRAS Banten Batch 1, Perkuat Kolaborasi dan Kepemimpinan Pemuda

JAKARTA – MNC University mendukung pelaksanaan Welcoming Party Forum Pemuda Beraksi (FORPRAS) Provinsi Banten Batch 1 yang diselenggarakan pada Sabtu, 16 Mei 2026 di Auditorium MNC University. Kegiatan ini menjadi momentum penyambutan anggota baru sekaligus penguatan organisasi kepemudaan melalui berbagai sesi inspiratif dan kolaboratif.

Mengusung tema “Rise and Action: The Beginning”, kegiatan ini diikuti sekitar 75 peserta dan dirancang sebagai langkah awal untuk membangun ikatan emosional, komunikasi yang efektif, serta rasa memiliki terhadap organisasi di kalangan generasi muda.

Rangkaian acara diawali dengan sesi ice breaking dan pemutaran video profil FORPRAS, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengurus, pembacaan surat keputusan, penyematan simbolis, serta laporan dari Ketua Pelaksana Raffa Al Farizky.

Kegiatan inti menghadirkan sesi motivasi dan wawasan kepemudaan bersama Muhammad Fajar Ardiansyah dari FORPRAS DKI dan FORPRAS Nasional. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya komunikasi, kolaborasi, dan inovasi dalam membangun komunitas anak muda yang berdampak positif.

“FORPRAS hadir bukan hanya sebagai komunitas, tetapi sebagai ruang berkembang bagi anak-anak muda untuk meningkatkan produktivitas, memperluas relasi, dan menebarkan kebermanfaatan bagi sekitar. Anak muda bukan hanya tentang siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang mampu bergerak dan membawa dampak positif bagi orang lain,” ujarnya.

Selain itu, peserta juga mendapatkan sesi Pemaparan MNC University yang dibawakan oleh Head of Marketing MNC University, Noval Adi Priyatno. Dalam kesempatan tersebut, Noval memperkenalkan konsep pembelajaran di MNC University yang menekankan pengalaman belajar berbasis praktik dan industri.

“Belajar bukan hanya soal duduk di dalam kelas dan mendengarkan materi, tetapi bagaimana kita bisa merasakan langsung prosesnya melalui praktik nyata. Di MNC University, sistem pembelajaran dirancang agar mahasiswa tidak hanya mendapatkan new insight, tetapi juga new experience yang membuat proses belajar menjadi lebih menarik, aktif, dan tidak membosankan,” jelas Noval.