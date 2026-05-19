Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Gandeng MNC University, KFI Hadirkan Program Beasiswa Pendidikan Penuh untuk Atlet di PFL2 dan WPFL 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |14:42 WIB
Gandeng MNC University, KFI Hadirkan Program Beasiswa Pendidikan Penuh untuk Atlet di PFL2 dan WPFL 2026
Gandeng MNC University, KFI Hadirkan Program Beasiswa Pendidikan Penuh untuk Atlet di PFL2 dan WPFL 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) bekerja sama dengan MNC University menghadirkan program beasiswa pendidikan bagi atlet yang berlaga di ajang Pro Futsal League 2 (PFL2) dan Women's Pro Futsal League (WPFL) musim 2026. Program ini diharapkan dapat membantu atlet tetap melanjutkan pendidikan di tengah karier olahraga mereka.

Kerja sama tersebut menjadikan MNC University sebagai mitra pendidikan dalam kompetisi futsal yang digelar KFI sepanjang musim 2026. Melalui program ini, atlet berprestasi berkesempatan memperoleh bantuan biaya kuliah hingga penuh untuk jenjang sarjana.

Dalam skema yang disiapkan, atlet dari tim juara pertama akan memperoleh beasiswa penuh 100 persen untuk Program Studi S1 Manajemen selama empat tahun. Beasiswa serupa juga diberikan kepada pemain yang meraih penghargaan individu seperti Best Player dan Top Scorer.

Sementara itu, tim yang finis di posisi runner-up akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 75 persen.

MNC univ

Program Beasiswa MNC University

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/65/3219346/mnc_university-iMg4_large.jpg
MNC University Beri Penghargaan dan Beasiswa untuk Pemenang Jakarta Youth Achievement Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/65/3219122/mnc_university-oiek_large.jpg
Mahasiswa MNC University Kunjungan Industri dan Kuliah Umum di BCA KCU City Tower
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/65/3218960/mnc_university-1NKp_large.jpg
MNC University Dukung KICAU 2026 FODJP, Dorong Pelajar Kenali Potensi dan Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/65/3218820/azkaa_aditya-Dern_large.jpg
MNC University Beri Beasiswa untuk Ketua OSIS Terbaik DKI Jakarta di Jakarta Youth Achievement Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/65/3218266/mnc_university_dan_forum_osis_dki_jakarta_gelar_jakarta_youth_achievement_award_2026-5XSg_large.jpg
Kolaborasi dengan MNC University, Forum OSIS DKI Jakarta: Buka Kesempatan Bereksplorasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/65/3218235/mnc_university-75Cp_large.jpg
MNC University Kolaborasi dengan Forum OSIS DKI Jakarta, Rektor: Kita Memfasilitasi Kegiatan Mereka
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement