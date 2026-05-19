Gandeng MNC University, KFI Hadirkan Program Beasiswa Pendidikan Penuh untuk Atlet di PFL2 dan WPFL 2026

JAKARTA – Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) bekerja sama dengan MNC University menghadirkan program beasiswa pendidikan bagi atlet yang berlaga di ajang Pro Futsal League 2 (PFL2) dan Women's Pro Futsal League (WPFL) musim 2026. Program ini diharapkan dapat membantu atlet tetap melanjutkan pendidikan di tengah karier olahraga mereka.

Kerja sama tersebut menjadikan MNC University sebagai mitra pendidikan dalam kompetisi futsal yang digelar KFI sepanjang musim 2026. Melalui program ini, atlet berprestasi berkesempatan memperoleh bantuan biaya kuliah hingga penuh untuk jenjang sarjana.

Dalam skema yang disiapkan, atlet dari tim juara pertama akan memperoleh beasiswa penuh 100 persen untuk Program Studi S1 Manajemen selama empat tahun. Beasiswa serupa juga diberikan kepada pemain yang meraih penghargaan individu seperti Best Player dan Top Scorer.

Sementara itu, tim yang finis di posisi runner-up akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 75 persen.

