MNC University Beri Beasiswa untuk Ketua OSIS Terbaik DKI Jakarta di Jakarta Youth Achievement Awards 2026

JAKARTA – MNC University memberikan apresiasi berupa beasiswa pendidikan kepada Azkaa Aditya, Ketua OSIS SMAN 112 Jakarta. Diketahui, Azkaa berhasil meraih penghargaan Student Council President of the Year 2026 dalam ajang Jakarta Youth Achievement Awards 2026 yang digelar di Auditorium MNC University.

Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya MNC University dalam mendukung generasi muda berprestasi, khususnya para pelajar yang aktif dalam organisasi dan kepemimpinan di lingkungan sekolah.

Kategori Student Council President of the Year 2026 diberikan kepada Ketua OSIS terbaik tingkat DKI Jakarta dengan penilaian yang berfokus pada kemampuan kepemimpinan, keterampilan dalam mengelola organisasi, kemampuan merangkul anggota, serta kontribusi dalam menjalankan program kerja secara efektif dan terarah.

Azkaa Aditya mengaku bersyukur atas penghargaan dan apresiasi beasiswa yang diterimanya dari MNC University.

“Penghargaan ini menjadi angin positif bagi kami untuk terus berinovasi dan aktif dalam berorganisasi. Apalagi dengan apresiasi beasiswa yang kami terima dari MNC University menjadi semangat untuk terus maju. Saya mengucapkan terima kasih kepada MNC University atas dukungan dan beasiswa yang diberikan,” ujarnya.