MNC University Gelar Workshop Penyusunan Modul Ajar untuk Guru Tingkat SD

JAKARTA - MNC University mengadakan workshop Penyusunan Modul Ajar Guru Kelas Tingkat SD yang digelar di Student Lounge MNC University, Kedoya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru mengenai konsep pembelajaran mendalam (Deep Learning), membekali keterampilan menyusun modul ajar yang terstruktur, serta melatih pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) agar guru lebih inovatif dan adaptif terhadap teknologi.

Acara ini diselenggarakan oleh MNC University untuk memperkuat jaringan kerjasama formal melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 7 Sekolah Dasar di DKI Jakarta (SDN Pejaten Timur 17, SDN Pejaten Timur 15, SDN Pejaten Timur 22, SDN Ragunan 14, SDN Pejaten Timur 07, SDN Cibubur 01, dan SDN Meruya Selatan 03) dengan diikuti oleh 172 peserta. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bapak Denny Widiyantoro dari Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi, Jakarta Selatan.

Workshop dibagi menjadi tiga pemaparan materi utama. Materi pertama membahas tentang Esensi Belajar yang Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan oleh Hafsah Adha Diana, M.Pd. Materi kedua mengupas prinsip komponen serta desain pengalaman belajar oleh Nadya Syifa Utami, M.Pd. Materi terakhir memberikan pelatihan praktis penggunaan tools AI dengan teknik prompt engineering oleh Verra Budhi Lestari, M.Kom. Namun sebelum kegiatan utama dimulai, dilakukan presentasi edukatif terlebih dahulu oleh mitra yaitu MNC University, Puspadaya, dan Pegadaian.

Kepala SDN Pejaten Timur 17, Ninik Haryati, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik bagi pengembangan profesionalisme guru maupun peningkatan kompetensi murid, khus untuk Mata Pelajaran Koding dan Bahasa Inggris.

“Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PkM) MNC University. Kami yakin kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik bagi pengembangan profesionalisme guru maupun peningkatan kompetensi murid, khususnya untuk Mata Pelajaran Koding dan Bahasa Inggris. Terima kasih MNC University. Mari berkomitmen membangun masa depan generasi bangsa, menciptakan prestasi melalui pembelajaran yang bermutu dan bermakna.” Ujar Nanik.

Melalui kegiatan ini, MNC University berkomitmen untuk memperluas pengabdian masyarakat, dan mengukuhkan citra kampus yang inovatif. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: website: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik