MNC University Dukung KICAU 2026 FODJP, Dorong Pelajar Kenali Potensi dan Masa Depan

JAKARTA – MNC University mendukung pelaksanaan kegiatan KICAU (Knowing Identity, Choosing Ambition, and Understanding Your Path) yang diselenggarakan oleh Forum OSIS Daerah Jakarta Pusat (FODJP) pada Minggu, 10 Mei 2026 di Auditorium Lt.6 MNC University, Kedoya.

Kegiatan yang diikuti sekitar 100 pelajar SMA/SMK/MA sederajat se-DKI Jakarta ini merupakan implementasi nyata dari Rekonstruksi Forum OSIS Daerah Jakarta Pusat (FODJP) dengan mengusung tema “Deciding Your Next Move Without Losing Your Way.”

KICAU 2026 bertujuan membantu generasi muda mengenali potensi diri, memahami arah masa depan, membangun pola hidup produktif tanpa burnout, sekaligus memperkuat solidaritas antarpelajar.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Pelaksana KICAU Marcello Aditya Putra, Ketua Pelaksana Rekonstruksi Muhammad Alif Raditya, Ketua Umum FODJP Abizar Azra Al-Ghifari Nugroho, perwakilan MNC University, serta Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat H. Denny Ramdany, AP., SH., M.Si.

Dalam sambutannya, Denny Ramdany menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dinilai relevan bagi generasi muda saat ini.

“Kegiatan ini menjadi inisiasi positif dari Forum OSIS Daerah Jakarta Pusat terkait arah masa depan yang akan dijajaki para kawula muda. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat membantu pelajar dalam menentukan langkah masa depan tanpa kehilangan jati dirinya,” ujarnya.

Acara inti menghadirkan talk show interaktif, sesi tanya jawab, hingga Focus Group Discussion (FGD) yang membahas pengembangan diri, produktivitas sehat, dan penguatan karakter generasi muda. Materi disampaikan oleh dua narasumber, yakni Kak Putri dan Kak Bintang.