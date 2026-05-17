Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Dukung KICAU 2026 FODJP, Dorong Pelajar Kenali Potensi dan Masa Depan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |14:37 WIB
MNC University Dukung KICAU 2026 FODJP, Dorong Pelajar Kenali Potensi dan Masa Depan
MNC University Dukung KICAU 2026 FODJP, Dorong Pelajar Kenali Potensi dan Masa Depan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC University mendukung pelaksanaan kegiatan KICAU (Knowing Identity, Choosing Ambition, and Understanding Your Path) yang diselenggarakan oleh Forum OSIS Daerah Jakarta Pusat (FODJP) pada Minggu, 10 Mei 2026 di Auditorium Lt.6 MNC University, Kedoya.

Kegiatan yang diikuti sekitar 100 pelajar SMA/SMK/MA sederajat se-DKI Jakarta ini merupakan implementasi nyata dari Rekonstruksi Forum OSIS Daerah Jakarta Pusat (FODJP) dengan mengusung tema “Deciding Your Next Move Without Losing Your Way.”

KICAU 2026 bertujuan membantu generasi muda mengenali potensi diri, memahami arah masa depan, membangun pola hidup produktif tanpa burnout, sekaligus memperkuat solidaritas antarpelajar.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Pelaksana KICAU Marcello Aditya Putra, Ketua Pelaksana Rekonstruksi Muhammad Alif Raditya, Ketua Umum FODJP Abizar Azra Al-Ghifari Nugroho, perwakilan MNC University, serta Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat H. Denny Ramdany, AP., SH., M.Si.

Dalam sambutannya, Denny Ramdany menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dinilai relevan bagi generasi muda saat ini.

“Kegiatan ini menjadi inisiasi positif dari Forum OSIS Daerah Jakarta Pusat terkait arah masa depan yang akan dijajaki para kawula muda. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat membantu pelajar dalam menentukan langkah masa depan tanpa kehilangan jati dirinya,” ujarnya.

Acara inti menghadirkan talk show interaktif, sesi tanya jawab, hingga Focus Group Discussion (FGD) yang membahas pengembangan diri, produktivitas sehat, dan penguatan karakter generasi muda. Materi disampaikan oleh dua narasumber, yakni Kak Putri dan Kak Bintang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/65/3218820/azkaa_aditya-Dern_large.jpg
MNC University Beri Beasiswa untuk Ketua OSIS Terbaik DKI Jakarta di Jakarta Youth Achievement Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/65/3218266/mnc_university_dan_forum_osis_dki_jakarta_gelar_jakarta_youth_achievement_award_2026-5XSg_large.jpg
Kolaborasi dengan MNC University, Forum OSIS DKI Jakarta: Buka Kesempatan Bereksplorasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/65/3218235/mnc_university-75Cp_large.jpg
MNC University Kolaborasi dengan Forum OSIS DKI Jakarta, Rektor: Kita Memfasilitasi Kegiatan Mereka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/65/3218232/mnc_university-QZ3d_large.jpg
MNC University Beri Beasiswa ke Para Pengurus OSIS di Acara Jakarta Youth Achievement Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/65/3218233/mnc_university_dan_forum_osis_dki_jakarta_gelar_jakarta_youth_achievement_award_2026-KHBt_large.jpg
MNC University dan Forum OSIS DKI Jakarta Gelar Jakarta Youth Achievement Award 2026, Dihadiri Wamendikdasmen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/65/3218002/mnc_university-2tBy_large.jpg
MNC University Ramaikan GoodBye Fest 2026 SMKN 1 Cileungsi, Hadirkan Edukasi Interaktif bagi Generasi Muda
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement