Kolaborasi dengan MNC University, Forum OSIS DKI Jakarta: Buka Kesempatan Bereksplorasi

JAKARTA – Ketua Forum OSIS DKI Jakarta, Daryyl Athilar, sambut kolaborasi dengan MNC University untuk menggelar Jakarta Youth Achievement Award. Menurutnya, acara ini menjadi sarana meningkatkan semangat para pengurus OSIS dengan kolaborasi bersama MNC University.

Daryyl mengungkapkan rasa terima kasih atas kolaborasi yang MNC University yang selalu mendukung OSIS dalam setiap hal termasuk agenda dan berbagai kegiatan yang ada. Salah satunya karena telah bersedia menjadi tuan rumah dalam Jakarta Youth Achievement Award.

“Kami sangat berterima kasih kepada MNC University karena sudah mau untuk menjadi tuan rumah dari JAA ini. Karena dengan adanya MNC kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan yang sangat baik dan itu merupakan sesuatu yang meningkatkan semangat untuk anak-anak (pengurus OSIS),” ungkap Daryyl saat diwawancarai di sela-sela acara, Rabu (13/5/2026).

1. Bereksplorasi

Tidak hanya itu, Daryyl menilai bahwa dengan adanya Jakarta Youth Achievement Award bersama MNC University ini bisa membuka kesempatan bagi para pengurus OSIS untuk terus bereksplorasi dan berkembang.

Apalagi, acara tersebut digelar sebagai tanggapan dari isu minimnya pengakuan dan sertifikat kegiatan organisasi dalam proses seleksi PTN jalur SNPB (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) yang tidak diakui sebagai prestasi.

“Jakarta Youth Achievement Award ini menurut saya merupakan acara yang sangat bagus karena ini membuka kesempatan bagi pengurus-pengurus OSIS yang ada di DKI Jakarta untuk bisa mengeksplorasi apa yang sudah mereka lakukan secara baik,” tambah dia.

Lebih lanjut, Daryyl juga memberikan tanggapan terkait isu minimnya pengakuan dan sertifikat kegiatan organisasi dalam proses seleksi PTN jalur SNPB (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) yang tidak diakui sebagai prestasi saat ini. Daryyl menilai seharusnya para pengurus OSIS bisa mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi mereka baik di tingkat sekolah maupun daerah.

“Tanggapan saya, saya berharap kalau misalkan untuk pengurus OSIS yang ada di DKI Jakarta maupun seluruh Indonesia itu mendapatkan penghargaan yang memang sesuai. Karena kami sebagai pengurus OSIS juga kami berkontribusi untuk sekolah, kami berkontribusi juga untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan kami juga turut membantu untuk yang ada kegiatan-kegiatan di DKI Jakarta maupun di seluruh Indonesia ini,” tutur Daryyl.