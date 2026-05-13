MNC University Beri Beasiswa ke Para Pengurus OSIS di Acara Jakarta Youth Achievement Award

JAKARTA - MNC University memberikan apresiasi kepada para pengurus OSIS melalui program beasiswa pembebasan biaya kuliah dalam acara Jakarta Youth Achievement Award yang digelar di Auditorium 1 MNC University, Rabu (13/5/2026).

Rektor MNC University, Dendy Pratama, mengatakan pemberian beasiswa tersebut merupakan bentuk dukungan kepada siswa aktif organisasi agar tetap semangat berkarya dan berprestasi.

Ia juga menyoroti minimnya pengakuan terhadap pengalaman organisasi OSIS dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi. Menurutnya, hal tersebut membuat banyak siswa merasa kurang diapresiasi atas kontribusi mereka selama sekolah.

“Jadi untuk hal itu, isu yang lagi berkembang saat ini kami cukup prihatin. Oleh karena itu, kami dari MNC University menyelenggarakan kegiatan ini untuk memberikan apresiasi, terutama kepada pengurus OSIS, agar mereka tetap berkarya dan tidak patah semangat,” kata Dendy.

Karena itu, MNC University memberikan dukungan berupa beasiswa pembebasan biaya kuliah bagi para pengurus OSIS yang nantinya melanjutkan pendidikan di kampus tersebut.