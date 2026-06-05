Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Umumkan Penerima MNCU Future Leader Scholarship Batch 2

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |18:54 WIB
MNC University Umumkan Penerima MNCU Future Leader Scholarship Batch 2
MNC University Umumkan Penerima MNCU Future Leader Scholarship Batch 2 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC University resmi mengumumkan para penerima MNCU Future Leader Scholarship (MFLS) Batch 2 dalam acara Awarding Ceremony yang diselenggarakan di Auditorium Lantai 6 MNC University, Rabu (3/6). Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian proses seleksi yang telah diikuti oleh ratusan calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 270 peserta hadir dalam acara penghargaan tersebut. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari tim Penerimaan Mahasiswa Baru, serta arahan dari Rektor MNC University, Dendi Pratama. 

Direktur PMB, Branding dan Marketing MNC University, Muhammad Rezki Oktavianoor, menyampaikan bahwa program MFLS merupakan bentuk komitmen MNC University dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menjaring generasi muda yang memiliki potensi akademik maupun non-akademik unggul.

“Melalui program beasiswa ini, kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus mengembangkan potensi kepemimpinan yang mereka miliki,” ujarnya.

Acara semakin meriah dengan penampilan drama musikal yang dibawakan oleh para awardee MFLS Batch 1. Selain menjadi hiburan, penampilan tersebut juga menggambarkan perjalanan dan pengalaman para penerima beasiswa selama menempuh pendidikan di MNC University.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MNC Group Kampus MNC University
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/65/3222352/mnc_university-52vV_large.jpg
Mahasiswa MNC University Pelajari Praktik Layanan Pelanggan Industri Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/65/3220862/mnc_university-hFLo_large.jpg
MNC University Gelar Workshop Penyusunan Modul Ajar untuk Guru Tingkat SD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/65/3219628/mnc_university-AXjd_large.jpg
MNC University Dukung Welcoming Party FORPRAS Banten Batch 1, Perkuat Kolaborasi dan Kepemimpinan Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/65/3219362/mnc_university-UqTL_large.jpg
Gandeng MNC University, KFI Hadirkan Program Beasiswa Pendidikan Penuh untuk Atlet di PFL2 dan WPFL 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/65/3219346/mnc_university-iMg4_large.jpg
MNC University Beri Penghargaan dan Beasiswa untuk Pemenang Jakarta Youth Achievement Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/65/3219122/mnc_university-oiek_large.jpg
Mahasiswa MNC University Kunjungan Industri dan Kuliah Umum di BCA KCU City Tower
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement