MNC University Umumkan Penerima MNCU Future Leader Scholarship Batch 2

JAKARTA - MNC University resmi mengumumkan para penerima MNCU Future Leader Scholarship (MFLS) Batch 2 dalam acara Awarding Ceremony yang diselenggarakan di Auditorium Lantai 6 MNC University, Rabu (3/6). Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian proses seleksi yang telah diikuti oleh ratusan calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 270 peserta hadir dalam acara penghargaan tersebut. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari tim Penerimaan Mahasiswa Baru, serta arahan dari Rektor MNC University, Dendi Pratama.

Direktur PMB, Branding dan Marketing MNC University, Muhammad Rezki Oktavianoor, menyampaikan bahwa program MFLS merupakan bentuk komitmen MNC University dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menjaring generasi muda yang memiliki potensi akademik maupun non-akademik unggul.

“Melalui program beasiswa ini, kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus mengembangkan potensi kepemimpinan yang mereka miliki,” ujarnya.

Acara semakin meriah dengan penampilan drama musikal yang dibawakan oleh para awardee MFLS Batch 1. Selain menjadi hiburan, penampilan tersebut juga menggambarkan perjalanan dan pengalaman para penerima beasiswa selama menempuh pendidikan di MNC University.