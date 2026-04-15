EDUKASI KAMPUS

Wujud Kepedulian pada Calon Pemimpin, MNC University Guyur Pengurus Forum OSIS Jakarta Pusat dengan Beasiswa

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |09:28 WIB
Wujud Kepedulian pada Calon Pemimpin, MNC University Guyur Pengurus Forum OSIS Jakarta Pusat dengan Beasiswa
JAKARTA – Sebagai bentuk apresiasi terhadap peran aktif siswa dalam pengembangan organisasi dan kepemimpinan, MNC University secara resmi menyerahkan beasiswa pendidikan kepada jajaran pengurus Forum OSIS Jakarta Pusat.

Penyerahan beasiswa secara simbolis ini dilangsungkan di Gedung Aula Serba Guna, Kantor Walikota Jakarta Pusat. Direktur Penerimaan Mahasiswa Baru MNC University, M. Rezki Oktavianoor, menegaskan bahwa MNC University berkomitmen menjadi kampus terdepan dalam mendukung pelajar yang aktif berorganisasi. Ia menyatakan bahwa kampus ini dirancang menjadi wadah strategis bagi pertumbuhan generasi muda Indonesia.

“Kami ingin mendukung para pengurus OSIS agar tetap semangat belajar dan berorganisasi tanpa harus mengkhawatirkan biaya pendidikan. Mereka adalah kader muda potensial dan calon pemimpin masa depan. Beasiswa ini merupakan bentuk komitmen nyata MNC University dalam melahirkan pemimpin masa depan yang berintegritas,” ujar Rezki.
Langkah ini juga sejalan dengan visi MNC University untuk terus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik (soft skills) seperti kepemimpinan dan manajemen organisasi.

Kehadiran MNC University di tengah-tengah Forum OSIS Jakarta Pusat diharapkan mampu memotivasi para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan fasilitas pendukung yang mumpuni, guna menjawab tantangan industri di masa depan.

MNC University adalah institusi pendidikan tinggi di bawah naungan MNC Group yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia unggul, kompeten, dan siap kerja. Dengan dukungan ekosistem media dan bisnis terbesar di Asia Tenggara, MNC University memberikan pengalaman belajar yang terintegrasi dengan kebutuhan industri global.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: website: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

