HOME EDUKASI KAMPUS

Dukung Prioritas Presiden di Daerah Tertinggal, Ditjen PPDT Gandeng MNC University Kembangkan Ekonomi Digital Desa

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |11:55 WIB
Dukung Prioritas Presiden di Daerah Tertinggal, Ditjen PPDT Gandeng MNC University Kembangkan Ekonomi Digital Desa
Dukung Prioritas Presiden di Daerah Tertinggal, Ditjen PPDT Gandeng MNC University Kembangkan Ekonomi Digital Desa (Foto: Okezone)
JAKARTA – Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus (P2DK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan audiensi strategis dengan MNC University dalam rangka mendorong penguatan ekonomi digital desa. Pertemuan berlangsung pada Selasa, 7 April 2026 di Ruang Garuda Lantai 9 MNC University.

Dalam audiensi tersebut, Direktur P2DK, Ridha Haykal Sama, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) adalah masih dominannya sistem pengelolaan konvensional serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, baik dalam aspek pemasaran maupun manajemen usaha.

“Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kapasitas koperasi sekaligus mendorong literasi digital masyarakat. Pemanfaatan media sosial juga menjadi kunci dalam memperkuat pemasaran dan branding produk koperasi,” ujarnya.

Selain itu, Ridha Haykal juga menyoroti pentingnya pengembangan desa wisata berbasis digital, khususnya di wilayah desa asuh Ditjen P2DK. Strategi yang didorong meliputi penguatan branding, promosi melalui media sosial, serta pengemasan potensi lokal seperti festival budaya dan narasi tokoh setempat, yang didukung dengan peningkatan aspek keamanan dan pelatihan bagi masyarakat desa.

Menanggapi hal tersebut, Rektor MNC University, Dendi Pratama, menyatakan kesiapan institusinya untuk berkolaborasi melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam produksi konten kreatif dan pemasaran berbasis afiliasi.

“MNC University siap mendukung pengembangan ekosistem digital desa melalui kolaborasi nyata, termasuk melibatkan dosen dan mahasiswa dalam pengembangan platform digital, penguatan branding, serta promosi produk unggulan desa dan koperasi,” ungkap Dendi.

Adapun bentuk dukungan yang ditawarkan MNC University meliputi pengembangan ekosistem digital Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mulai dari pembuatan marketplace khusus, pemasaran berbasis media sosial, hingga sistem manajemen keuangan dan operasional. Selain itu, MNC University juga akan mengembangkan direktori desa wisata berbasis storytelling dengan dukungan teknologi AI, serta meningkatkan kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan literasi digital, keuangan, dan bahasa Inggris.

