5 Negara yang Tidak Punya Jalur Kereta Api, Nomor 1 Ada di Benua Eropa!

LIMA negara yang tidak punya jalur kereta api menarik diulas. Apalagi, salah satunya negara yang berada di benua Eropa.

Transportasi kereta api sudah lama menjadi tulang punggung mobilitas di banyak negara. Cepat, efisien, dan mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar membuat moda ini jadi andalan di berbagai belahan dunia.

Namun, menariknya, masih ada sejumlah negara yang hingga kini belum memiliki jaringan kereta api aktif untuk transportasi publik. Di mana sajakah negara tersebut?

Berikut 5 Negara yang Tidak Punya Jalur Kereta Api

1. Islandia

Salah satu negara yang tidak punya jalur kereta api adalah Islandia. Ini mengejutkan karena Islandia sejatinya berada di benua Eropa yang terkenal memiliki transportasi umum bagus dan berkembang pesat.

Tetapi, ada alasan tersendiri Islandia tak memiliki jalur kereta apik. Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil dan kondisi geografis yang cukup ekstrem, transportasi darat di negara ini lebih banyak mengandalkan mobil pribadi dan bus.

Selain itu, cuaca yang sering berubah-ubah juga menjadi tantangan besar untuk pembangunan rel kereta. Meski begitu, akses ke Islandia tetap mudah melalui jalur udara dan laut.

2. Kuwait

Beralih ke negara Asia, ada Kuwait yang ternyata tidak punya transportasi kereta. Kuwait merupakan negara di Timur Tengah ini hingga kini belum memiliki sistem kereta api publik.

Mobilitas masyarakatnya lebih banyak bergantung pada kendaraan pribadi, bus, dan taksi. Meski demikian, pemerintah telah beberapa kali merencanakan pembangunan jaringan kereta api yang diharapkan dapat menghubungkan Kuwait dengan negara tetangga di masa depan.