Profil dan Pendidikan Said Iqbal, Jadi Penasihat Prabowo Bidang Ketenagakerjaan

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026). Said Iqbal dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan penuh rasa tanggung jawab," ujar Said.

Pendidikan Said Iqbal

Said Iqbal lahir pada 5 Juli 1968. Ia merupakan tokoh pergerakan buruh dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sejak Juni 2026.

Selain itu, ia juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh sejak partai tersebut dihidupkan kembali pada 5 Oktober 2021. Partai Buruh sebelumnya didirikan oleh almarhum Muchtar Pakpahan, tokoh buruh yang mendirikan serikat buruh independen pertama di Indonesia. Said Iqbal juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Dalam bidang pendidikan, Said Iqbal menempuh pendidikan di SMA Negeri 51 Jakarta dan lulus pada 1987 sebagai juara umum. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Diploma Teknik Mesin di Universitas Indonesia, kemudian meraih gelar Sarjana (S1) Teknik Mesin di Universitas Jayabaya, serta gelar Magister Ekonomi (S2) di Universitas Indonesia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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