Mahasiswa UPH Buat Metode Deteksi Dini Penyakit Infeksi Berbasis Demam, Raih Juara di Pilmapres LLDIKTI

JAKARTA - Prestasi membanggakan ditorehkan oleh mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH). Tiffney Tyara Setyoko, mahasiswi Program Studi (Prodi) Pendidikan Dokter UPH angkatan 2023, berhasil meraih Juara Terbaik 1 dalam ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Tingkat Wilayah LLDIKTI III Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 29–30 April 2026 di Auditorium Griya Legita Universitas Pertamina.

Atas pencapaian tersebut, Tiffney resmi mewakili UPH dan LLDIKTI Wilayah III sebagai delegasi untuk mengikuti PILMAPRES 2026 Tingkat Nasional.

Kompetisi PILMAPRES merupakan ajang bergengsi yang mengukur kualitas mahasiswa tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, inovasi, dan komunikasi global. Pada tahap final PILMAPRES Tingkat Wilayah LLDIKTI III Tahun 2026, terdapat 15 finalis yang mewakili 15 universitas di wilayah LLDIKTI III. Dalam proses seleksi, para peserta diuji melalui tiga aspek utama, yaitu gagasan kreatif, capaian unggulan, serta kemampuan berbahasa Inggris.

Keberhasilan Tiffney menjadi Juara Terbaik 1 lahir dari persiapan yang matang serta gagasan inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Melalui ide kreatif yang diusungnya, Tiffney menghadirkan solusi berbasis teknologi kesehatan untuk mendukung deteksi dini penyakit infeksi berbasis demam di tingkat komunitas.

“Puji Tuhan tentu sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan dan pencapaian ini. Persiapannya cukup panjang karena harus mempersiapkan gagasan kreatif, melatih kemampuan presentasi, serta memperdalam materi untuk sesi wawancara dan Bahasa Inggris. Saya juga banyak belajar untuk menyampaikan ide dengan lebih terstruktur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Tiffney.

Ia mengaku proses persiapan menuju PILMAPRES tidak hanya melatih kemampuan akademik, tetapi juga membentuk ketekunan, kedisiplinan, dan kemampuan berpikir kritis dalam melihat persoalan yang terjadi di sekitar masyarakat.