Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa UPH Buat Metode Deteksi Dini Penyakit Infeksi Berbasis Demam, Raih Juara di Pilmapres LLDIKTI

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |19:12 WIB
Mahasiswa UPH Buat Metode Deteksi Dini Penyakit Infeksi Berbasis Demam, Raih Juara di Pilmapres LLDIKTI
A
A
A

JAKARTA - Prestasi membanggakan ditorehkan oleh mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH). Tiffney Tyara Setyoko, mahasiswi Program Studi (Prodi) Pendidikan Dokter UPH angkatan 2023, berhasil meraih Juara Terbaik 1 dalam ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Tingkat Wilayah LLDIKTI III Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 29–30 April 2026 di Auditorium Griya Legita Universitas Pertamina. 

Atas pencapaian tersebut, Tiffney resmi mewakili UPH dan LLDIKTI Wilayah III sebagai delegasi untuk mengikuti PILMAPRES 2026 Tingkat Nasional.

Kompetisi PILMAPRES merupakan ajang bergengsi yang mengukur kualitas mahasiswa tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, inovasi, dan komunikasi global. Pada tahap final PILMAPRES Tingkat Wilayah LLDIKTI III Tahun 2026, terdapat 15 finalis yang mewakili 15 universitas di wilayah LLDIKTI III. Dalam proses seleksi, para peserta diuji melalui tiga aspek utama, yaitu gagasan kreatif, capaian unggulan, serta kemampuan berbahasa Inggris.

Keberhasilan Tiffney menjadi Juara Terbaik 1 lahir dari persiapan yang matang serta gagasan inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Melalui ide kreatif yang diusungnya, Tiffney menghadirkan solusi berbasis teknologi kesehatan untuk mendukung deteksi dini penyakit infeksi berbasis demam di tingkat komunitas.

“Puji Tuhan tentu sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan dan pencapaian ini. Persiapannya cukup panjang karena harus mempersiapkan gagasan kreatif, melatih kemampuan presentasi, serta memperdalam materi untuk sesi wawancara dan Bahasa Inggris. Saya juga banyak belajar untuk menyampaikan ide dengan lebih terstruktur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Tiffney.

Ia mengaku proses persiapan menuju PILMAPRES tidak hanya melatih kemampuan akademik, tetapi juga membentuk ketekunan, kedisiplinan, dan kemampuan berpikir kritis dalam melihat persoalan yang terjadi di sekitar masyarakat.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
LLDikti UPH Kampus
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement