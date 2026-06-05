2 Perguruan Tinggi Adu Inovasi Kembangkan Desa Wisata Tomohon

JAKARTA - Desa Kakaskasen Dua di Tomohon, Sulawesi Utara, menjadi destinasi yang wajib dikunjungi apabila wisatawan mencari lokasi bernuansa sejuk dan indah di Indonesia Tengah.

Desa yang diapit Gunung Lokon dan Mahawu ini punya pesona alam dataran tinggi, wisata religi, pusat budidaya bunga hingga kearifan lokal penduduknya.

Selain punya daya tarik panorama alam yang indah, desa ini tersohor sebagai sentra bunga untuk perhelatan tahunan skala internasional, Tomohon International Flower Festival (TIFF) yang digelar setiap Agustus.

Desa yang berjarak sekitar 32 km dari Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado ini punya beberapa potensi yang bisa dikembangkan, dan sejumlah masalah yang harus diatasi. Contohnya, penguatan kapasitas digital masyarakat dan pelaku UMKM

Pengelolaan potensi wisata agar memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi warga. Pengembangan konsep wisata berkelanjutan melibatkan masyarakat lokal.