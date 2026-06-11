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Fenomena FOMO, Mahasiswa Diajak Bijak Kelola Uang

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |19:30 WIB
Fenomena FOMO, Mahasiswa Diajak Bijak Kelola Uang
Fenomena FOMO, Mahasiswa Diajak Bijak Kelola Uang (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Di tengah maraknya fenomena fear of missing out (FOMO), gaya hidup konsumtif, hingga tren belanja impulsif di kalangan anak muda, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengajak mahasiswa untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan merencanakan masa depan finansial sejak dini.

Pesan tersebut disampaikan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, saat memberikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor, Rabu (10/6/2026). Pada kesempatan yang sama, BTN dan Unpad juga menandatangani Nota Kesepahaman terkait pemanfaatan dan pelayanan produk serta jasa perbankan guna memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri perbankan.

Nixon mengatakan generasi muda saat ini memiliki tingkat kesadaran finansial yang semakin baik. Namun, mereka masih menghadapi tantangan dalam membangun kemampuan ekonomi jangka panjang dan mengambil keputusan keuangan yang tepat.

“Banyak Gen Z yang sudah sadar finansial, tetapi tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas ekonomi dan mengambil keputusan finansial yang tepat,” ujar Nixon.

Menurutnya, berbagai fenomena gaya hidup seperti doom spending, fear of missing out (FOMO), fear of other people's opinions (FOPO), hingga you only live once (YOLO) perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Generasi muda juga diminta mewaspadai berbagai aktivitas berisiko, termasuk judi online, yang dapat mengganggu kesehatan finansial.

Nixon menjelaskan bahwa salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan adalah memahami perbedaan antara utang produktif dan utang konsumtif. Menurutnya, utang yang digunakan secara tepat dapat membantu seseorang membangun aset dan meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.

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