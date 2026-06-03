AI Ubah Kebutuhan Dunia Kerja, Ini yang Harus Disiapkan Mahasiswa

JAKARTA – Kehadiran kecerdasan buatan (AI) semakin mengubah cara mahasiswa belajar sekaligus memengaruhi kebutuhan dunia kerja di masa depan. Di Indonesia, penggunaan AI generatif di kalangan mahasiswa bahkan tercatat sangat tinggi.

Berdasarkan Global Student Survey 2025 yang dirilis Chegg, sebanyak 95 persen mahasiswa Indonesia telah memanfaatkan AI generatif dalam kegiatan belajar mereka. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi dibandingkan 14 negara lain yang masuk dalam survei.

Meski penggunaan AI semakin luas, muncul kekhawatiran dari sejumlah orang tua mengenai dampaknya terhadap kemampuan berpikir mandiri mahasiswa. Mereka tidak mempermasalahkan teknologi AI itu sendiri, tetapi mempertanyakan apakah mahasiswa masih mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada teknologi.

Kebutuhan Perguruan Tinggi

Kondisi tersebut membuat banyak orang tua mulai mempertimbangkan pendekatan perguruan tinggi terhadap AI saat memilih kampus bagi anak-anak mereka. Selain fasilitas teknologi, kemampuan kampus dalam membangun pola pikir kritis, adaptif, dan analitis kini menjadi faktor penting.

Menjawab tantangan tersebut, BINUS University menghadirkan Digital Transformation & AI Experience Ecosystem, sebuah sistem pembelajaran yang tidak hanya memperkenalkan pemanfaatan AI, tetapi juga mengajarkan mahasiswa untuk menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab.