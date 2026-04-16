HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah BEM Mahasiswa Dapat Gaji?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |16:28 WIB
JAKARTA - Apakah BEM mahasiswa dapat gaji? BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di tingkat universitas atau fakultas yang bertugas menjalankan program-program kemahasiswaan. Organisasi ini biasanya dipimpin oleh seorang ketua dan memiliki struktur layaknya sebuah kabinet.

BEM juga berperan sebagai jembatan antara mahasiswa dengan pihak kampus, serta menjadi wadah untuk mengembangkan soft skill, seperti kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kegiatan BEM mencakup advokasi, penyelenggaraan acara kampus, hingga pengabdian kepada masyarakat.

Secara umum di Indonesia, pengurus BEM tidak mendapatkan gaji atau upah seperti karyawan. Mereka bekerja secara sukarela (volunteer). Hal ini karena BEM merupakan organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada pengembangan diri, pengalaman, serta perluasan relasi, bukan penghasilan finansial.

Namun, dalam beberapa kasus, pengurus BEM bisa mendapatkan fasilitas tertentu, seperti dana kegiatan, uang operasional, atau insentif terbatas dari kampus. Meski begitu, hal tersebut bukanlah gaji tetap seperti pekerja profesional.

Apa Tugas BEM?

Tugas BEM cukup beragam dan strategis karena menyangkut kepentingan banyak mahasiswa dalam satu kampus. Organisasi ini tidak hanya menyusun acara, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kampus yang aktif dan progresif.

Berikut beberapa tugas utama BEM di kampus:

  • Menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pihak kampus serta memperjuangkan hak-hak mahasiswa.
  • Merancang dan menjalankan program kerja, mulai dari kegiatan akademik, sosial, hingga pengembangan minat dan bakat.
  • Mengoordinasikan organisasi kemahasiswaan lain, seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
  • Membentuk opini publik mahasiswa melalui diskusi, seminar, dan kampanye isu-isu strategis.
  • Menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti BEM kampus lain, organisasi nasional, hingga instansi pemerintah.
  • Mengembangkan kepemimpinan mahasiswa melalui kaderisasi dan pelatihan internal.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

