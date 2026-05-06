Vina Muliana Ungkap 3 Bekal Wajib Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja di Era AI

Vina Muliana Ungkap 3 Bekal Wajib Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja di Era AI (Foto: okezone)

JAKARTA - Rangkaian acara iNews Media Group Campus Connect (ICC) Unsoed pada Rabu (6/5/2026) juga dimeriahkan dengan program GenZone. Dalam sesi ini, mahasiswa tampak antusias dengan kehadiran salah seorang narasumber, yaitu Vina Muliana selaku praktisi HR dan konten kreator.

Dalam kesempatan tersebut, Vina Muliana membagikan pandangannya soal cara mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Apalagi saat ini dunia kerja dihadapkan pada persaingan serta pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI).

Vina menekankan bahwa masa kuliah tidak cukup hanya fokus pada nilai akademik saja. Ia juga menceritakan pengalamannya yang menjalani karier tidak linear dengan latar belakang pendidikan.

“Saya itu anggota HMSJ, Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan,” ujarnya.

3 Hal yang Harus Disiapkan Mahasiswa

Vina juga membagikan tiga hal utama yang harus dimaksimalkan mahasiswa selama masa kuliah, di antaranya pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Pertama, pengetahuan. Vina menegaskan pentingnya menjaga kualitas akademik sekaligus terus belajar dari berbagai sumber di luar kelas.

“Belajar itu nggak selesai di ruang kelas. Harus bisa menyerap dari mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja,” katanya.