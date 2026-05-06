Antusias Mahasiswa Berlatih Jadi Reporter di Booth iReporter ICC Unsoed 2026

PURWOKERTO – Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) antusias mengikuti rangkaian acara iNews Media Group Campus Connect (ICC) hari pertama pada Rabu (6/5/2026). Selain mengikuti berbagai program talkshow seperti MoneyFestasi dan Genzone, mahasiswa juga antusias mencoba menjadi reporter di booth iReporter.

Mahasiswa tampak penasaran mencoba langsung pengalaman menjadi reporter. Mulai dari berdiri di depan kamera hingga menyampaikan laporan bak jurnalis profesional. Beberapa mahasiswa terlihat percaya diri saat tampil.

1. Coba Baca Naskah Singkat

Dengan arahan dari tim iNews, mereka mencoba membaca naskah singkat dan melakukan simulasi reportase. Momen ini pun jadi ajang seru sekaligus pengalaman baru bagi peserta yang ingin merasakan dunia jurnalistik secara langsung.

Di sisi lain, tak sedikit pula mahasiswa yang memilih menjadi penonton. Meski belum berani tampil, mereka tetap antusias menyaksikan teman-temannya beraksi di depan kamera.