Makin Ramai! Mahasiswa Antusias Coba Jadi Reporter di Booth iReporter ICC Unsoed 2026 Hari Kedua

PURWOKERTO – Antusiasme mahasiswa terhadap booth iReporter di acara iNews Media Group Campus Connect (ICC) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada hari kedua, Kamis (7/5/2026) semakin meningkat. Pada hari pertama banyak mahasiswa masih malu-malu dan harus diajak terlebih dahulu untuk mencoba menjadi reporter, kali ini suasananya jauh lebih ramai dan aktif.

Sejumlah mahasiswa bahkan datang langsung untuk mendaftarkan diri dan mencoba pengalaman menjadi reporter layaknya jurnalis televisi. Booth iReporter sendiri dipindahkan ke area Ground Floor (GF) Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsoed agar lebih mudah dijangkau peserta acara.

1. Penasaran Coba Bawakan Berita

Area booth terlihat dipadati mahasiswa yang penasaran ingin mencoba membawakan berita di depan kamera. Mereka bergantian melakukan simulasi reportase sambil didampingi tim iNews Media Group.

Salah satu peserta, Yusuta Abinaya, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed. Dia mengaku awalnya merasa gugup saat mencoba menjadi reporter.

“Kesannya deg-degan ya awalnya, tapi ternyata seru juga jadi berasa reporter gitu. Seru, dari uji coba kayak gini kayaknya seru jadi reporter,” ujar Yusuta.

Hal serupa juga dirasakan Fileta Maylita Safana, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed. Ia mengaku awalnya hanya diajak temannya untuk mencoba, namun akhirnya menikmati pengalaman tersebut.

“Tadinya aku diajakin sama temen, belum pernah jadi deg-degan juga tapi enggak semenakutkan itu,” kata Fileta.