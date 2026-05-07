Hari Kedua ICC Unsoed 2026 Kembali Ramai, Mahasiswa Padati Program Autotech hingga Booth iReporter

PURWOKERTO – Antusiasme mahasiswa terhadap iNews Media Group Campus Connect (ICC) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) 2026 masih terasa tinggi di hari kedua pelaksanaan acara pada Kamis (7/5/2026). Tampak pada pukul 09.00 pagi, mahasiswa sudah mulai memadati area Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsoed.

Mereka antusias untuk mengikuti program Autotech yang digelar di Auditorium Gedung Lab Terpadu Unsoed. Antrean mahasiswa terlihat mengular di area lift menuju auditorium.

1. Semarak

Para mahasiswa tampak bergegas masuk agar mendapatkan tempat sebelum acara dimulai. Sementara itu, di ruang auditorium juga tampak kursi sudah penuh dipadati para mahasiswa.

Suasana ramai juga terlihat di sekitar area ICC lainnya. Sejumlah mahasiswa tampak memanfaatkan waktu sebelum acara dimulai dengan berkunjung ke booth iReporter.

Di booth tersebut, mahasiswa bisa mencoba langsung pengalaman menjadi reporter layaknya presenter berita televisi. Keramaian di hari kedua ini menunjukkan tingginya minat mahasiswa terhadap rangkaian program ICC.